Todos los detalles de la nueva aventura de Arthur Melo

El centrocampista brasileño se marchará cedido a la Fiorentina después de renovar su contrato con la Juventus hasta 2026; la 'Vecchia Signora' ha quedido curarse en salud en caso de que el jugador la 'rompa' en la Toscana El club 'viola' tendrá una opción de compra de unos 20 millones de euros y asumirá parte del salario (el porcentaje dependerá de una serie de objetivos)A

Nueva aventura para Arthur Melo. El centrocampista brasileño jugará en la Fiorentina en calidad de cedido la próxima temporada. Tras su paso por Inglaterra el curso pasado, Arthur proseguirá su carrera en el club de la Toscana.

Fiorentina y Juventus han llegado a un acuerdo para un préstamo con una opción de compra que ronda los 20 millones de euros. Antes, el de Goiania ha renovado su contrato con la 'Vecchia Signora' hasta 2026.

La entidad 'bianconera' se ha cubierto las espaldas por si, en caso de que Arthur la 'rompiera' en la Fiore, luego afrontara su último año de contrato muy revalorizado.

Tal y como nos contó en la reciente entrevista con SPORT, el ex del Barça se encuentra muy bien físicamente y tiene ganas de demostrarlo sobre el verde después de una temporada complicada en Liverpool.

FORTALEZA MENTAL

"He aprendido mucho del pasado. Creo que tuve momentos difíciles, pero pude sacar lo mejor de ellos. Me veo más maduro, más preparado, mejor físicamente que nunca. He trabajado la parte mental, que también es muy importante. Creo que es mi mejor momento, con más experiencia, más maduro, mejor físicamente, mejor mentalmente. Quiero volver a mi máximo nivel y sé que puedo hacerlo. Tengo la cabeza muy centrada y tengo muchas ganas de lograr todos mis objetivos", nos comentó el brasileño.