Los detalles de la lesión de Lamine Yamal, con el fisioterapeuta Lluís Puig: "Es una zona delicada y hay vulnerabilidad"

Revés para terminar la temporada para Lamine Yamal y, sobre todo, para un FC Barcelona que tiene en el astro de Rocafonda a uno de sus principales argumentos ofensivos. El futbolista formado en La Masia se lesionó del bíceps femoral a la hora de chutar el penalti que supuso el 1-0, a la postre el único y definitivo gol del FC Barcelona-Celta de Vigo.

Lamine Yamal, tras lesionarse contra el Celta de Vigo / Dani Barbeito

Tras las pertinentes pruebas médicas a las que ha sido sometido esta mañana, este ha sido el comunicado del club: "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de temporada y está previsto que esté disponible para la disputar del Mundial".

Objetivo Mundial

Por delante tiene ahora Lamine unas cuantas semanas en las que seguirá un exhaustivo proceso de recuperación para poder llegar a la cita mundialista al 100%, algo que no será tan sencillo. Quedan 50 días para la competición y la zona afectada es delicada.

Charlamos con el fisioterapeuta Lluís Puig (@fisioinquiet) para saber con más precisión cómo es la lesión del atacante del Barça: "El bíceps femoral es un músculo que está detrás de la pierna. Conjuntamente con el semitendinoso y el semimembranoso conforman los isquios surales. Este músculo trabaja muchísimo cuando chutamos, cuando hacemos un sprint y un cambio de dirección".

Es una zona delicada y hay bastante periodo de vulnerabilidad a la hora de volver a empezar. Puedes pensar que está bien cicatrizado y aún así nos puede volver a recaer. Lluís Puig — Fisioterapeuta

"Por el pronóstico que dicen, que podrá llegar al Mundial y que seguirá un tratamiento conservador, deberíamos pensar que no es una lesión importante a nivel de la inserción del mismo, de la unión miotendinosa, pero aun así será una lesión con la que habrá que ir con mucha precaución. Es una zona delicada y hay bastante periodo de vulnerabilidad a la hora de volver a empezar. Puedes pensar que está bien cicatrizado y aun así nos puede volver a recaer. Será muy importante ser muy cautelosos y muy progresivos a la hora de volver a jugar", analiza el fisio.

Lamine Yamal se retira lesionado del partido ante el Celta / Enric Fontcuberta / EFE

Respecto al proceso de recuperación que seguirá, Puig desgrana cómo se suelen tratar estas lesiones: "El abordaje de este tipo de lesiones debería ser una movilización y una funcionalidad precoz, buscando que aumente la vascularización del tejido dañado y ayude a la regeneración de las fibras. De esta forma, también se consigue que la cicatriz no sea fibrosa".

Evolución

Lamine Yamal pide el cambio tras lesionarse durante el Barça-Celta de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

"Hay que ir progresando, empezando por un trabajo más isométrico, con contracción muscular sin movimiento. Progresivamente por un trabajo concéntrico (el típico que origen-inserción se acortan) y luego, por último, pasando por un trabajo excéntrico, que es cuando trabaja el músculo en contracción-estiramiento", remata Puig.