Todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal

Desde la derrota con la selección española en la final de la UEFA Nations League el 8 de junio, Lamine Yamal no ha parado. La estrella del Barça ha gozado de unas vacaciones envidiables en las que se ha recorrido medio mundo. La isla de Pantelleria, al sur de Sicilia, Brasi, Ibiza, Marbella y Shanghái han sido los destinos del de Rocafonda en el último mes. Aun así, sus días de descanso culminarán con su fiesta de cumpleaños.

El jugador del Barça pondrá la guinda del pastel a sus vacaciones con la celebración por su mayoría de edad, la cual alcanzará el próximo domingo 13 de julio. En este sentido, tal y como apuntan las 'Mamarazzis' en el pódcast de EL PERIÓDICO, pese a que varios medios habían apuntado a que la fiesta tendría lugar en Ibiza, finalmente Barcelona será el lugar elegido por el futbolista azulgrana.

Ahora bien, Lorena Vázquez y Laura Fa afirman que la ubicación donde se llevará a cabo el convite permanecerá en secreto hasta el mismo día de la fiesta, incluso para los propios invitados. En cuanto a la fecha, según 'Radio Marca', la celebración se realizará el sábado 12 de julio por la noche, en la víspera del regreso de la plantilla culer a la Ciutat Espotiva Joan Gamper para pasar las pruebas médicas.

Invitados de lujo

Se espera varias personalidades destacadas acudan al evento, entre ellas, figuras destacadas del mundo del deporte, , influencers, streamers o cantantes como Ozuna. De hecho, las 'mamarazzis' apuntan a que Ibai y TheGrefg han sido invitados por el futbolista. De igual forma, el youtuber estadounidense IShowSpeed, con quien Lamine coincidió en la gala del Balón de Oro, también ha sido 'convocado'.

El famoso y polémico streamer declaró recientemente que quiere hacer un directo desde dentro de la fiesta. No obstante, parece muy poco probable que se le permita dado que una de las condiciones de la celebración es que los invitados no pueden acceder con el teléfono móvil con el objetivo de que no se filtre ninguna imagen.