Los detalles de la explosión de Anthony Gordon, el nuevo fichaje del Barça: "Teníamos claro que iba a llegar a un 'grande'"

A veces, el contexto puede llegar a serlo todo. O no. A veces solo ayuda. Porque el talento o se tiene o no se tiene. Pero se puede tener y que las cosas no salgan como uno quiere. Ni por mucho que todo el mundo te diga que va a suceder. A veces, todo depende de la llegada de un entrenador e, incluso, de una pandemia. Porque si el Covid no hubiera aparecido, mermando las arcas del Everton, y si Benítez y su cuerpo técnico no hubieran decidido que Anthony Gordon se quedaba en el Everton para luchar por la titularidad, seguramente el inglés no sería a día de hoy futbolista del FC Barcelona.

Porque sí, porque en el momento en el que el técnico español aterrizó en Goodison Park, allá por el verano de 2021, el club 'toffee' tenía claro que al joven extremo, de apenas 20 años, había que volver a cederlo. Venía de estar a préstamo en el Preston North End, donde apenas había tenido minutos. "Según nos dijeron, no terminaba de romper", recuerda a SPORT Antonio Gómez, segundo entrenador de Rafa Benítez y pieza clave para entender por qué Anthony Gordon empezó a hablar en castellano.

Sin embargo, lo que para el club era una salida, para los nuevos técnicos era una oportunidad única. El Everton no podía fichar por graves problemas económicos derivados del Covid, pero Gordon no se quedó en Goodison Park por eso. Lo hizo porque había algo especial en él que nadie parecía haber visto (pese a que desde la Academia se le habían facilitado a Benítez buenos informes sobre él).

Anthony Gordon, junto a Rafa Benítez en el Everton / Everton

"Cuando llegamos allí no nos explicábamos cómo el club quería volver a cederlo. Nosotros le decíamos: Rafa, es el mejor de la pretemporada. No se puede ir. Y nos hizo caso. Tenía cosas diferentes al resto. Era muy rápido en los movimientos, podía jugar por derecha y por izquierda, salía por dentro y por fuera, tenía buen tiro con las dos piernas tanto con el interior como con el empeine... Era un jugador de dribbing y buscar el último pase al compañero. De hecho, en los entrenamientos, cuando se quedaba a chutar con el resto del equipo, era el mejor de largo", asegura Antonio Gómez.

Cuando llegamos allí no nos explicábamos cómo el club quería volver a cederlo Antonio Gómez — Exsegundo entrenador del Everton

Pero su explosión no solo tuvo que ver con su talento. Hubo mucho trabajo detrás. Lo primero, en lo físico. Solo tenía 20 años. Paco de Miguel, preparador de confianza del técnico madrileño, diseñó para Gordon un plan específico destinado a mejorar su resistencia según cuentan desde el entorno de Rafa Benítez. La idea era que el extremo no solo alcanzara esas velocidades punta, sino que pudiera sostenerlas durante más tiempo y repetirlas con mayor frecuencia a lo largo de los partidos. Eso le permitió poder llegar a los repliegues defensivos. Es un futbolista que no negocia esfuerzos cuando toca mirar hacia atrás y eso explica su mentalidad. "Es un jugador de un nivel superior, que no solo piensa en él, sino que lo hace en el equipo", sostienen.

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

Charlas tácticas y técnicas

Además de en lo físico, también mejoró en lo táctico. El cuerpo técnico insistió mucho en que Gordon pudiera actuar con naturalidad tanto en la banda derecha como en la izquierda, algo que le ha cambiado la carrera al poder jugar en las tres posiciones de ataque. Estaba encantado con escuchar correcciones tácticas y mejorar: "Al ser joven le dedicábamos mucha atención. Nos sentamos a hablar mucho con él, a enseñarle videos, corregirle cosas que no habían salido bien, situaciones con el equipo tácticamente que había que mejorar... Lo aceptaba y además te lo pedía. Hay otros jugadores que saben que tienen esas herramientas y no te las piden, pero Anthony te las pedía".

"Un inglés gracioso"

Por último, mejoró en lo técnico. Ahí tuvo mucho peso Antonio Gómez, con el que el inglés trabajaba de manera individual con Gordon al término de los entrenamientos, especialmente acciones de centro y remate. Su relación, por eso, fue más allá del terreno de juego y aún la recuerda el técnico. De hecho, por él se adentró más en aprender castellano: "Él es así, es un inglés gracioso que hablaba un poco de español. Nos reíamos mucho, nos vacilábamos. Recuerdo que en los entrenamientos le ganaba a pegarle al larguero y se picaba. Hablábamos mucho de coches porque a los dos nos gustan y lo seguimos haciendo (se ríe). Él tenía la idea de aprender español. Nos hacíamos bromas casi siempre. Me hizo gracia la rueda de prensa que tuvo en su presentación como jugador del Barça".

Él es así, es un inglés gracioso que hablaba un poco de español. Nos reíamos mucho, nos vacilábamos Antonio Gómez — Exsegundo entrenador del Everton

Precisamente lo que no ha necesitado mejorar es en mentalidad. Desde un primer momento, Antonio recuerda a un jugador súper humilde pese a las condiciones que tenía, trabajador, con la cabeza muy bien amueblada, con grandes valores y con un entorno perfecto para poder explotar como futbolista. Además, cuenta que también tiene una gran facilidad para poder adaptarse a los vestuarios y llevarse muy bien con el resto de sus compañeros. "Los futbolistas muchas veces nos olvidamos de la gente que hemos tenido a nuestro alrededor, pero él tiene esa memoria. Era un tío muy humilde. Iba con un Mercedes, pero en el campo era una bestia competitiva, constante y que se lo dejaba todo. Él está super agradecido a nosotros. De hecho, cuando fichó por el Newcastle me mandó camisetas".

Anthony Gordon, con la camiseta del Newcastle United / Newcastle United

Va a marcar las diferencias

Un futbolista que tenía un talento tremendo, una forma de trabajar impecable y que creció muchísimo con la llegada de Rafa Benítez y sus ayudantes. Y todo para acabar triunfando en Newcastle y dar el salto al FC Barcelona, donde ya le reciben con los brazos abiertos. Un camino de apenas cinco años, pero que algunos como Antonio tenían claro que llegaría: "Teníamos muy claro que iba a llegar a un 'grande'. Cuando alguna vez me he reunido con alguna persona del mundo del fútbol y me han preguntado por alguien de la Premier, yo siempre he dicho Gordon. Me parecía un futbolista para progresar, evolucionar y llegar a la máxima élite. Además, ha acertado en los movimientos que ha hecho y en el 'timming'".

Tiene todas las condiciones para encajar a la perfección en el Barça de Flick, pero solo el tiempo dará o quitará la razón. Si nada se tuerce, Antonio Gómez no tiene demasiadas dudas: "Para mí, Gordon va a marcar las diferencias, como lo ha hecho Raphinha. Encaja perfectamente en lo que es el Barça de Flick y va a marcar las diferencias tanto en la Liga como en la Champions".