Los detalles desconocidos del nuevo Spotify Camp Nou

Mientras espera la Licencia de Primera Ocupación y fecha de retorno al Spotify Camp Nou, el Barça ha mostrado este martes el estado del templo barcelonista en una visita guiada para la prensa. Brilla y luce el césped y también las dos primeras graderías. "Está para entrar a jugar y también para que los espectadores vean el partido sin problemas", aseguran desde el club. "Es el estadio más seguro de España", explica Joan Sentelles, director de operaciones del Barça. La fase 1A, que cubre la tribuna y el gol sur con capacidad para 27.000 espectadores, está pendiente de la licencia. La fase 1B, que aumenta el aforo hasta los 45.000 con la zona de lateral, lo estará en unas semanas.

Todo está listo en el césped, también los banquillos / Valentí Enrich

Está para entrar, aunque falta un último lavado de cara en zonas interiores, pues todavía hay cables colgando por los pasillos o los vestuarios están sin el falso techo, con todo a la vista. Vestuarios habrá tres cuando esté acabado el estadio. El local, muy amplio con piscina y diversas salas, todavía no está hecho. Se han construido dos visitantes mucho más funcionales. De entrada, el equipo de Hansi Flick ocuparía uno de ellos. Sobre las posibles exigencias de los futbolistas por el estado del vestuario, habló Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional del club: "No hemos hablado con ellos. Deben saber que es un momento de provisionalidad y para nosotros prima el socio. Todos estamos haciendo sacrificios".

Así está uno de los vestuarios visitantes que será local de forma provisional / Valentí Enrich

También es provisional todavía la zona UCO desde donde los Mossos d'Esquadra, que contarán con una comisaría dentro del estadio cuando esté acabado, controlan todo lo que sucede en el estadio o la zona de prensa. Incluso la iluminación, pues la definitiva no estará instalada hasta que no se acabe la tercera gradería, como los marcadores o la zona de prensa, que irá por encima del anillo con los palcos VIP, todavía en construcción.

Con las dos primeras graderías ya terminadas, desde el club indican que se mejora la visibilidad de la primera porque se ha variado la inclinación de la misma. Es una de las muchas mejoras del nuevo Spotify Camp Nou. Otras son, por ejemplo, haber colocado barandillas en toda la segunda gradería, unos nueve kilómetros. Haber mejorado el tiempo de evacuación, pasando de ocho minutos a algo más de cuatro gracias a los enormes y amplios accesos construidos tras mantener la estructura del campo de 1957 y haber levantado la estructura de la tercera a más distancia. Entre ambas, un enorme boulevard que dará la vuelta al estadio. Más mejoras, más seguridad, como haber puesto más de nueve kilómetros de tubería anti incendios solo en la fase 1A.

El palco, con más plazas, ya está acabado / Valentí Enrich

Sí lucen ya a primera vista los famosos 475 asientos VIP y el palco, que ha aumentado su capacidad de 147 personas a 296. Cincuenta de estas plazas son del grupo de los 475 asientos VIP. También está ya delimitada la zona de la Grada d'Animació. Se traslada a gol sur por seguridad, ya que se prefiere que la afición visitante vuelva a la tercera gradería de gol norte.

Más datos, la construcción final será de 251.000 metros cuadrados y el estadio tendrá una altura de 80 metros. Le faltan ahora veinte, que son los de la cubierta, que se construirá entre los meses de mayo y septiembre de 2027. La capacidad aumentará en 5.000 espectadores, básicamente por la construcción del anillo de palcos VIP que ya están casi todos vendidos con la excepción de algunos en la zona de gol norte.