Los detalles de la cumbre de Deco con el agente de Nico Williams

Recién llegados a mediados de junio y en el Barça ya se ha destapado el culebrón del verano. Pese a que algunos no quieren repetir lo sucedido dada la insistencia con la que se mencionó el nombre de Nico Williams el pasado verano, el club azulgrana es consciente que pocas veces más tendrá la oportunidad de incorporar jugadores de tal calibre a sus filas, y lo más importante, dispuestos a hacer todo lo posible por venir al Barça. Ya lo dijo Laporta, “todos quieren venir al Barça”. Y no, no solo hablamos de Joan Garcia.

El pasado viernes , tal y como desvelamos en exclusiva en el Diario Sport, el representante de Nico Williams, Félix Tainta, mantuvo una cumbre de una hora y media en un hotel de Barcelona junto al director deportivo azulgrana, Deco. Este es, sin lugar a dudas, uno de los movimientos más esperados del mercado y que ya de por sí significa mucho, pero mediante este artículo vamos a desgranar algunos detalles de lo sucedido y todo lo que conllevó dicho encuentro.

La reunión sentó especialmente bien a los altos cargos del club, que eran reticentes y escépticos con su llegada tras lo sucedido el verano anterior. A diferencia del pasado curso, en el que el jugador pidió garantías de inscripción y no esperó al Barça, el jugador ha dado claras instrucciones a su agente para priorizar la oferta del equipo azulgrana ante las demás pese a su limitante situación económica.

Fuentes del club aseguran que, pese a haber mencionado por activa y por pasiva que el caso de Nico era agua pasada, agradecen enormemente su gesto cogiendo el toro por los cuernos y alzando la voz para lograr lo que realmente quiere.

Contactos desde inicio de semana

Según ha podido saber Sport, los contactos empezaron a inicio de semana. Concretamente el lunes, día en que el representante del jugador se puso en contacto con Deco para solicitarle una reunión y ponerse al día. La agenda del director deportivo estaba llena y muy marcada por el fichaje de Joan García, por lo que el agente navarro debió esperar unos días. Una vez solucionado el fichaje del guardameta, agente y director deportivo por se emplazaron el viernes por la tarde en un hotel de Barcelona. Concretamente en salón privado del hotel en busca de total confidencialidad y miradas ajenas para evitar exactamente lo que ha sucedido.

Tras ser cazados, Félix Tainta desmintió por activa y por pasiva la reunión con Deco de la misma manera que el pasado verano desmintió otra reunión en Zaragoza. El agente quiso preteger al jugador de las críticas en Bilbao pero las confirmaciones de la reunión tardaron muy poco en llegar. Periodistas de repercusión mundial como Fabrizio Romano, David Ornstein o Matteo Moretto activaron sus fuentes y confirmaron una cumbre que ha modificado por completo la planificación deportiva del equipo azulgrana. A todo ello, el agente de Nico seguía asegurando que la información era completamente falsa y así lo transmitía a los medios de comunicación del País Vasco que, lejos de contrastar la información con otras fuentes, se centraron únicamente en contar la versión del agente.

Así pues, trabajadores del club aseguran que el tono de la reunión fue bastante distinto a los encuentros que se celebraron el año pasado. Esta vez reinó la sinceridad y se expuso de manera clara la situación del jugador y su deseo de fichar por el equipo de Hansi Flick.

Ya para colmo, Lamine Yamal, la gran estrella azulgrana que destaca por su gran control de la redes sociales, publicó una foto junto al propio Nico celebrando un gol apenas tres minutos después de la publicación de Sport. La afición enloqueció con su gesto e incluso varios ejecutivos del club, incluido el propio Laporta, que no estaba al corriente de dicha reunión, quedaron gratamente sorprendidos con su reacción.

El efecto que provocó la noticia y la publicación de Lamine fue estratosférico y la gente enloqueció con la posibilidad de su fichaje. Pese a que el Barça ha mantenido durante muchos meses que la prioridad era Luis Díaz, jugador que encanta a Deco, la reunión con Félix Tainta lo ha cambiado absolutamente todo.

Sin embargo, ahora falta lo más difícil, tener fair play y ser capaz de pagar los 58 millones más el IPC para acometer el pago íntegro de su cláusula. Económicamente va a ser una operación para nada sencilla, pero el paso adelante de Nico para fichar por el Barça ha gustado. Y mucho.