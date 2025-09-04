Más detalles sobre el caos con el VAR en el Rayo-Barça: "La toma de corriente no era suficiente"

Mediapro ha publicado este jueves sus conclusiones sobre los problemas con el VAR durante el partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/26. El colegiado Mateo Busquets Ferrer no tuvo asistencia por parte del videoarbitraje durante varios momentos del encuentro, entre ellos cuando señaló el penalti sobre Lamine Yamal que indignó a Iñigo Pérez y a los jugadores y aficionados locales.

La empresa encargada del VAR ha emitido este jueves un comunicado para insistir, tal como apuntó en su informe preliminar, que la incidencia tuvo que ver con un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico: “La toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de Grup Mediapro no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento. El diferencial de dicha toma no tenía la sensibilidad suficiente (300mA) para soportar el consumo eléctrico que requiere la UM”.

“Antes y durante el primer tiempo, los responsables del equipo recurrieron a las opciones disponibles en ese momento para intentar garantizar la alimentación eléctrica. Ninguna conseguía asegurar el suministro eléctrico. Durante el descanso se conectó la UM a un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) hasta conseguir un adaptador de 300mA”, ha explicado Mediapro en su informe definitivo.

Cuatro días después del partido entre Rayo y Barça, que finalizó con empate a uno gracias a una extraordinaria actuación de Joan Garcia bajo palos culés, se van conociendo más detalles sobre el motivo de los problemas que hubo con el VAR. El caos en Vallecas ha generado mucha polémica alrededor de la que presume de ser la mejor Liga del mundo.