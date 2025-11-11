Los detalles del asado de conjura de la plantilla del Barça: una barbacoa en casa de Araujo y un jardín azulgrana

La actual temporada del Barça está siendo algo más complicada que la pasada, con numerosas lesiones y, sobre todo, una sensación de que los equipos rivales están encontrando la tecla adecuada para dañar críticamente la línea defensiva azulgrana.

El equipo de Flick tan solo ha sido capaz de dejar la portería a cero en tres ocasiones, contra el Mallorca, Valencia y Getafe, una tendencia que ya se había visto el año pasado, pero que este curso se nota más por las bajas de algunos puntales de la plantilla, que impiden ejercer la presión de la misma forma y recuperar el balón en campo rival.

Lamine se lamenta en una acción del partido en el Bernabéu / Associated Press/LaPresse

Para superar el bache, la plantilla se conjuró la semana pasada en casa de Ronald Araujo, uno de los capitanes, en un asado del cual hoy se han publicado algunas de las imágenes por parte del mismo uruguayo, aunque Raphinha ya dejó ver alguna que otra foto en su Instagram en su momento.

Esta no es la primera ocasión que el central organiza uno de estos planes, pues el año pasado ya invitó a sus compañeros a una comida en un restaurante ubicado en Sant Cugat justo después de las exhibiciones ante Bayern y Real Madrid.

Barbacoa en un jardín azulgrana

La publicación, sin embargo, combina fotos de la comida con la plantilla y también de otras ocasiones con sus familiares y amigos, aunque lo que siempre coincide es el uruguayo bien pendiente de la preparación de la carne frente al fuego.

En las instantáneas publicadas por el brasileño se pudo ver el buen rollo entre los compañeros y miembros del staff azulgrana, y con las de Ronald, se ha confirmado. En el carrusel se ve a unos Marcus Rashford y Joan Garcia superintegrados en el grupo, pero también la gran sintonía entre los canteranos.

Aparte de ser un gran anfitrión, el central demuestra saber como hacer una buena comilona, con carnes, pimientos, patatas asadas y champiñones, y su amor incondicional por el club, con una decoración completamente tematizada con los colores del Barça en las mesas repartidas por el jardín.

El elemento más sorprendente, pese a todo lo demás, es una estatua enorme de un gorila que el defensor tiene en la entrada, como si de un guardián se tratase, haciendo referencia a su apodo sobre el césped.