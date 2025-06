Los detalles del acuerdo con el Mónaco por Ansu Fati

Tras haberse desencallado la negociación entre el Barça y el Mónaco en las últimas horas arreglándose alguna discrepancia entre ambos clubes, el futuro de Ansu Fati está cada vez más cerca del club monegasco.

Según Fabrizio Romano, el jugador hace semanas que aceptó salir rumbo a Mónaco y ambos clubes han acordado que lo haga mediante una cesión de una temporada con una opción de compra para el club monegasco de doce millones de euros. Además, se incluirá en favor del Barça un porcentaje importante de una futura venta en caso de que el Mónaco haga efectiva la opción de compra. Una de las discrepancias en las negociaciones entre clubes estaba en la idea del Barça de incluir en la operación una opción de recompra.

El '10' del Barça ha tenido muy poco protagonismo esta temporada con Hansi Flick en el banquillo y tras regresar de una cesión al Brighton que no fue demasiado fructífera. Solo ha jugado 298 minutos repartidos en once partidos, seis de Liga, cuatro de Champions y uno de Copa del Rey. Flick le abrió claramente la puerta cuando no le dio minutos ni con la Liga ya ganada.

El mensaje del entrenador alemán ha sido claramente entendido por Ansu Fati, que ha aceptado salir este verano en busca de minutos para intentar recuperar el tono que le convirtió en uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo antes de caer lesionado de gravedad en una rodilla en 2020, una primera lesión a la que sucedieron otras.

El atacante de La Masia ya pudo salir en enero, pero entonces decidió quedarse porque su deseo seguía siendo triunfar con la camiseta del Barça. Flick lo aceptó, pero ha dado pocas oportunidades al jugador, que ahora parece que las buscará en Mónaco. Ansu Fati tiene contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2027 y parece complicado que vuelva a vestir de azulgrana.