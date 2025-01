El detalle de Gavi con Pablo Torre que cambió los planes de Flick

Hansi Flick sorprendió a todo el mundo cuando, en la rueda de prensa posterior al partido ante el Valencia, explicó lo que había ocurrido con Gavi. El andaluz estuvo calentando para entrar en el campo en la segunda parte pero finalmente se vio que se abrazaba al técnico alemán y se quedaba en el banquillo.

Lo que ocurrió lo explicó así Flick: "La situación que me impresionó más fue cuando hablé con Gavi, al que quería meter en los últimos 15 minutos, y él dijo: 'No, mete a Pablo Torre'. Y esto es increíble, es genial. Puedes ver cómo los jugadores están conectados entre ellos. Es fantástico y para un entrenador es increíble. Me encanta Gavi por su actitud y hablar de esa manera en ese momento es fantástico".

Flick completó los cinco cambios y los escogidos fueron: Lewandowski, Pau Víctor, Gerard Martín, Héctor Fort y Pablo Torre. El alemán pudo hacer rotaciones con un once, donde fueron titulares futbolistas como Eric, De Jong, Fermín y Ferran, y además, completar los cinco cambios.

Los que no tuvieron minutos fueron Ansu Fati y Christensen, que no ha disputado todavía ningún minuto a pesar de haber entrado ya en varias convocatorias una vez con el alta médica.

Tampoco Gavi, que instó a Flick a dar entrada a Pablo Torre, y el técnico alemán le hizo caso. Veremos si Gavi es titular el miércoles ante el Atalanta en la Champions.