El detalle de Flick con Sorg

Hansi Flick acabó el partido contra el Girona con sensaciones contrapuestas. Estaba radiante por el gol marcado en el descuento por Ronald Araujo que dio la victoria a su equipo y a la vez enfadado por haber sido expulsado minutos antes por Gil Manzano. De hecho, esa mezcla de sensaciones provocó que celebrase el tanto con un par de cortes de manga por los que ya mostró su arrepentimiento.

Aquellas dos amarillas supusieron un partido de sanción que el alemán cumplirá en el Santiago Bernabéu, siendo su ayudante y amigo Marcus Sorg el encargado de sentarse en el banquillo en el Clásico. Como muestra de respeto hacia Sorg, Flick dejó la rueda de prensa previa al partido en manos de su segundo. Cree el alemán que su amigo merece disfrutar de todo lo que representa este partido ante el Real Madrid, que merece ser protagonista por el trabajo que está realizando en el Barça. Esa es la razón por la que Sorg compareció ante los medios de comunicación y no porque Flick estuviese enfadado, aunque bien es cierto que el técnico azulgrana echa en falta en la Liga un poco de empatía desde el colectivo arbitral, la que tienen los árbitros en Europa, que antes de enseñar una tarjeta avisan, calman y tratan de tranquilizar al entrenador, que está dirigiendo a su equipo a muchísimas revoluciones. En la Liga, en cambio, es práctica habitual en el cuarto árbitro avisar rápidamente al colegiado de campo para que amoneste al entrenador al mínimo gesto que hace.

El tercero

Será el del Santiago Bernabéu el tercer partido de Sorg dirigiendo al Barça como primer entrenador. Lo hizo en dos ocasiones la pasada temporada tras otra expulsión de Flick en el campo del Betis. Aquella vez, el alemán hizo un gesto de desaprobación a Muñiz Ruiz tras un penalti señalado por el árbitro de Frenkie de Jong sobre Vitor Roque.

Flick fue sancionado con dos partidos y Sorg dirigió al equipo en el Olímpic Lluís Companys contra el Leganés y el Atlético de Madrid en los dos últimos partidos de 2024. No le fueron muy bien las cosas, pues el Barça perdió ambos partidos, ante el Leganés (0-1) tras un gol tempranero de Sergio González a la salida de un saque de esquina y frente al Atlético de Madrid (1-2), en un gran partido de los azulgranas, que cayeron injustamente en el descuento tras un gol al contragolpe del atacante noruego Sorloth. Aquel día el Barça se descolgaba de la cabeza, pero ponía las bases de una gran remontada que le llevó al título superando a los dos equipos de Madrid, tanto Real como Atlético.