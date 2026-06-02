El detalle que falta para que el Barça cierre el traspaso de Ansu al Mónaco

Ansu Fati se convertirá en nuevo jugador del Mónaco a todos los efectos en los próximos días, aunque la operación no está cerrada al cien por cien. Por ahora, se ha dado un paso casi definitivo al cerrar el acuerdo entre el club monegasco y el futbolista, que ha aceptado ajustar su salario en un contrato a más largo plazo para que su ficha pudiera encajar. Barça y Mónaco firmaron una opción de compra de 11 millones de euros, que se activará, pero se está negociando el porcentaje que se quedará el club blaugrana en una futura venta del futbolista y aquí había disparidad de criterios aunque se avanza a un acuerdo definitivo.

El Barça entiende que vende a Ansu Fati por una tasación por debajo de mercado tras la revalorización del futbolista este curso en la Ligue1, dónde ha tenido actuaciones decisivas y se ha convertido en uno de los máximos goleadores del campeonato. El futbolista ha dado un paso adelante y en el Barça entienden que podrían haberle vendido por una cantidad mayor. A cambio exigen que el porcentaje de futura venta sea importante, mientras que el Mónaco solo desea ceder un diez por ciento teniendo en cuenta que debe asumir su salario y pagará un traspaso tras haber apostado claramente por el futbolista.

Los dos clubs han iniciado de nuevo las conversaciones tras el acuerdo total con el futbolista y se espera que todo pueda desencallarse a finales de semana o a principios de la próxima. El Barça tiene cierta prisa porque le convendría cerrar esta venta antes del 30 de junio ya que puede ser decisiva para regresar a la norma del 1:1 en el límite salarial. Entre el ingreso de la venta y el ahorro de la ficha de Ansu Fati el próximo curso, el club generará casi 20 millones de euros, cifra importantísima para la inversión en fichajes.

Ansu Fati siempre tuvo el deseo de continuar en el Barça y estaba a la espera de comprobar si podía tener la oportunidad de regresar al club blaugrana en busca de una última oportunidad. La dirección deportiva le dejó claro que no iba a ser posible ya que el club iba a realizar otras apuestas, por lo que decidió profundizar en su acuerdo con el Mónaco, club en el que se ha sentido bien y en el que cree que puede recuperar su mejor fútbol.