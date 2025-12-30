HISTORIA SPORT
FC BARCELONA
El detallazo de Koundé en el Johan Cruyff
El galo es un futbolista con personalidad, transgresor, y este lunes estuvo de '10' con los culés que se acercaron al Johan
Si bien en ocasiones parece un futbolista algo reservado y hasta ‘arisco’ con la prensa, lo cierto es que Jules Koundé es un futbolista con muchísima personalidad. El galo lleva ya en el Barça más de tres años y a lo largo de este tiempo ha aprendido a amar el club y a apreciar su singularidad. A diferencia de la mayoría del primer plantel del Barça, el zaguero no tiene a ninguna agencia o responsable de llevarle la comunicación (si un fotógrafo que le saca fotos de cada partido). Él solo se basta para gestionar a quién debe y no debe atender.
Además, ya lo hemos visto en más de una ocasión en redes saliendo al paso de informaciones con su nombre y desmintiéndolas sin muchos miramientos. Jules sabe que es un privilegiado por la profesión que ejerce y el dinero que gana, pero, al mismo tiempo, siempre intenta aportar su granito de arena para acercar el fútbol de élite al aficionado raso y a los que lo tienen más complicado para acceder a él.
NAVIDADES VISITANDO SUS ORÍGENES
Estas Navidades lo hemos visto acudir a Benín. Los padres del defensa son de origen beninés y el futbolista quiso aportar su solidaridad en el país de sus progenitores para ayudar a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
En la sesión de puertas abiertas del Barça de este lunes Jules fue el último en abandonar el césped. Estuvo más de media hora firmando autógrafos y sacándose fotos con la afición azulgrana, que acudió en masa (más de 5.500) al Estadi Johan Cruyff. Jules regaló balones y estuvo muy solícito con todos los culés. Sabe que la masa social es clave para entender la idiosincrasia del club. En el acto de su renovación el pasado agosto dio un clínic de hablar largo y tendido ante los medios. Se aleja de tópicos y habla sin tapujos y eso es de agradecer.
