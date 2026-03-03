El detallazo de Ferran Torres con Araujo

Son dos de los futbolistas más queridos de la plantilla en el Barça. Ambos con una fuerte mentalidad de grupo y de superación personal. Ronald Araujo, como bien ya sabemos, viene de pasar un momento duro, un proceso complicado a nivel de salud mental que lo apartó durante dos meses de la competición.

Tanto el club como el vestuario fueron totalmente comprensivos y le brindaron su apoyo incondicional. Nadie forzó precipitaciones y se dejó fluir una situación bastante atípica en el fútbol de élite actual. No porque no haya casos, sino porque no suelen hacerse públicos.

La reunión con el club y sus agentes

Fue el jueves 27 de noviembre, dos días después del Chelsea-Barça, cuando Ronald y sus agentes se reunieron con el club para explicar la situación y que el futbolista charrúa necesitaba parar para poder sanar y encontrar el camino adecuado para volver al 100%.

Araujo y Flick, en una imagen de archivo de esta temporada / FCB

Fueron días durísimos para el uruguayo y su familia. Desde ese día, desapareció del mapa, estuvo en un viaje espiritual en Israel, en manos de especialistas.

En la entidad azulgrana se valora mucho la figura de Ronald. Es uno de los capitanes y, como decíamos, uno de los jugadores más queridos del vestuario. De hecho, en la plantilla cerró filas por completo con el zaguero. Poco antes del partido ante el Chelsea, el uruguayo había organizado un asado de confraternización en su casa con toda la plantilla. Señal de la ascendencia que tiene y el liderazgo.

La reflexión de Flick sobre la situación de Araújo: "Algún día hablaré de ello" / Perform

"Yo ya no venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio que no me sentía bien. Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal. No me estaba sintiendo yo y ese momento fue cuando hice clic y dije: algo está pasando, necesito levantar la mano y pedir ayuda", explicó hace poco en una entrevista.

El gesto de Ferran

Ese mismo jueves 27 noviembre, día en el que se reunió con el club para expresar cómo se sentía y pedir un tiempo, recibió en casa una visita especial. Era Ferran Torres, Consciente de todo lo que estaba pasando, fue expresamente al domicilio de Ronald para expresarle su apoyo y sensibilidad. También la del vestuario. Un gran detalle que habla muy bien del jugador de Foios.