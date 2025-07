Desvelan la información que frustró el fichaje de Nico Williams

Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), explicó a través de las redes sociales los motivos que llevaron al agente de Nico Williams, Félix Tainta, a desconfiar del FC Barcelona. El Athletic Club tuvo el privilegio de reunirse con Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien desveló información confidencial.

Galán expuso que en la reunión con el Athletic "se le mostró la información de los estados financieros intermedios del FC Barcelona, permitiéndole verificar in situ que en la cuenta de pérdidas y ganancias no se reflejaba ningún importe relacionado con la operación corporativa de venta de los asientos VIP. Además, el presidente de LaLiga informó explícitamente sobre la reducción de la LCPD del FC Barcelona y que este no disponía de saldo ni capacidad de inscripción, en cumplimiento del fair play financiero. Finalmente, también expuso el informe de revisión limitada suscrito por Crowe Auditores España SL".

El presidente de la CENAFE sigue su relato señalando que "de acuerdo con la información confidencial que fue revelada al Athletic Club de Bilbao, se produjo una situación en la que Nico Williams solicitó una garantía adicional en forma de una cláusula de liberación. El Fútbol Club Barcelona, actuando con buen criterio, no estuvo dispuesto a aceptar dicha condición".

Su conclusión fue que "el no fichaje de Nico Williams se atribuye exclusivamente a la desconfianza generada por el presidente de LaLiga hacia el agente del jugador, así como hacia el propio jugador y su familia".

Galán considera que "tras la reunión entre el presidente de LaLiga y el presidente del Athletic Club de Bilbao, se proporcionó información confidencial de carácter económico del FC Barcelona a Nico Williams, la cual estaba sobredimensionada con el fin de generar preocupación en la familia del jugador e intentar convencerles de incluir una cláusula de liberación que carecía de toda lógica".