Desvelan la conversación del árbitro y el VAR por las manos de Pubill: "La pelota no está en juego"

Es una jugada de la que se va a hablar durante mucho tiempo. El toque del portero Musso y la recogida del balón con las manos de Marc Pubill fue muy protestada por el Barça e indignó a Hansi Flick al ser considerada como un claro penalti. Al parecer, la decisión total de no intervenir fue del propio colegiado István Kovacs, que interpetó claramente que el balón no se encontraba en juego cuando la tocó con los piés el portero colchonero. Y el VAR no intervino porque la acción es interpretable por el árbitro, que al final es quien toma la responsabilidad directa.

La acción levantó mucho revuelo e hizo reaccionar al VAR, ya que el banquillo del Barça estalló y se fue a por el cuarto árbitro, mientras que todo el Camp Nou protestaba chillando. Es por ello, que los miembros del videorabitraje le consultaron al árbitro si había visto algo punible. El periodista y analista arbitral José Fouto desveló en la 'Cope' la secuencia que se produjo en esos momentos y que acabó sin señalara absolutamente nada: "El VAR no ha entrado porque el rumano Kovács le ha dicho al árbitro alemán que estaba en el VAR, que el balón, él cree e interpreta, que no está en juego. Kovács le ha dicho que la intención de Musso, el portero del Atlético de Madrid, no era poner el balón en juego".

Fouto añade que el VAR no puede ir más allá porque es una decisión firme del árbitro y que no puede ser cambiada: "Como es una acción interpretable, sostenible en el campo, el VAR no ha intervenido. La roja por ejemplo a Cubarsí es insostenible, es una roja clarísima que el VAR te tiene que llamar como así hizo", sentenció.

La jugada ha creado mucha controversia y el Barça está estudiando elevar una queja formal a la UEFA por esta decisión ya que se sienten absolutamente perjudicados. En todo caso, la UEFA tenía a un observador arbitral que emitirá un informe, que tendrá muy poco recorrido legal sobre el asunto aunque lo que si puede pasar es que tanto el colegiado como los miembros del VAR queden congelados ya durante el resto de la competición.

Hansi Flick incidió en que la jugada es clarísima y que el balón estaba en juego, por lo que el VAR debería haber actuado como hizo con la jugada de Cubarsí. Parece que sí lo hicieron aunque con una consulta directa al colegiado, quien se mostró firme y no dio marcha atrás a pesar de las protestas.