Desvelan el contrato millonario que cobrará Iñigo Martínez en Arabia

El traspaso de Iñigo Martínez al Al-Nassr está cerca de ser una realidad a falta de cerrar los últimos flecos y realizar el anuncio oficial. Tal y como ha informado SPORT, el central vasco se ha despedido de sus compañeros y en Arabia ya dan por hecho el acuerdo. El de Ondarroa se marchará del Barça dos años después de su llegada en condición de agente libre y firmará por el equipo de Cristiano Ronaldo por una temporada más otra opcional.

El zaguero de 34 años se marcha a coste cero, aunque el Barcelona podría ingresar una pequeña cantidad económica en concepto de variables deportivas. De este modo, el club azulgrana liberará una de las fichas más elevadas de la actual plantilla —unos 14 millones de euros en masa salarial—, un recurso muy importante que agilizará el capítulo de las inscripciones pendientes antes del inicio de LaLiga. Por su parte, el veterano defensa ha visto en la oferta procedente del fútbol de Arabia Saudí una oportunidad de oro para acabar su carrera con unos ingresos inimaginables.

De hecho, según apunta el medio saudí Arriyadiyah, Iñigo Martínez percibirá alrededor de diez millones netos por temporada. Se trata de una cantidad que casi duplica los emolumentos que tenía pactados en el Barça.

Esta información también recoge que en los últimos días se habían producido algunas tensiones en las negociaciones ya que Iñigo Martínez reclamaba un contrato asegurado de un mínimo de dos temporadas. Finalmente, el Al Nassr incluyó en el compromiso final una segunda temporada opcional en función de los objetivos logrados. El jugador también incorporaría una cláusula que le permitiría renunciar a la segunda campaña pese a cubrir los objetivos.

Solventado este escollo, vía libre para la firma mientras el técnico Jorge Jesus ve satisfecha una de exigencias en la profunda renovación de la plantilla liderada por Cristiano Ronaldo. En cuestión de horas Iñigo Martínez debería firmar la rescisión con el FC Barcelona como paso previo al viaje inmediato con destino a Arabia.

Los movimientos Barça-Arabia

Esta no será la primera operación que el FC Barcelona lleva a cabo con el fútbol árabe desde su potenciación hace dos veranos. En el mercado estival de 2023, el club catalán llegó a un acuerdo con el Al-Ahli para el traspaso de Franck Kessié a cambio de 12,5 millones de euros. El último movimiento se produjo a mitad de la temporada pasada, cuando se vendió al prometedor jugador del filial Unai Hernández por 2,5 'kilos' al Al-Ittihad.

En esta ocasión, más allá de la marcha del central titular del equipo dirigido por Hansi Flick, el club en el que milita Cristiano Ronaldo también está en negociaciones para convencer a Rafa Yuste. Los saudíes pretenden que se convierta en el director ejecutivo del club, pero también que tenga un papel relevante en la Federación de Arabia Saudí de cara al Mundial de 2034.