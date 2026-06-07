Desvelan el valor de los clubes de Europa: 'subidón' del Barça

El FC Barcelona protagoniza una de las mayores revalorizaciones del fútbol europeo en 2026. Según el informe anual de Football Benchmark, la entidad azulgrana alcanza una valoración de 5.920 millones de euros, un 33% más que el año anterior. Se trata del mayor crecimiento absoluto registrado entre los clubes analizados, con un aumento de 1.460 millones de euros en apenas doce meses.

El informe de Football Benchmark mide el valor económico de los clubes europeos teniendo en cuenta factores como ingresos, fortaleza de marca, resultados deportivos y capacidad de generación de negocio. Este importante avance permite al Barça ascender hasta la segunda posición del ranking de los clubes más valiosos de Europa, reforzando su recuperación económica y deportiva. Sin embargo, pese al fuerte crecimiento experimentado, la distancia respecto al líder sigue siendo considerable.

El primer puesto vuelve a ser para el Real Madrid, cuya valoración alcanza los 7.730 millones de euros, la cifra más alta jamás registrada para un club de fútbol. El conjunto blanco incrementó su valor un 23% respecto a la edición anterior gracias a varios factores clave: su rendimiento deportivo, el crecimiento de los ingresos comerciales y el impacto continuado de la renovación del Santiago Bernabéu, que sigue impulsando la venta de entradas y nuevas líneas de negocio.

Por detrás de los dos gigantes españoles aparecen los clubes de Manchester. El Manchester City ocupa la tercera posición con una valoración de 5.100 millones de euros, mientras que el Manchester United es cuarto con 5.010 millones. Aunque ambos mantienen cifras sólidas, el United pierde por primera vez un puesto en el podio de una clasificación que alcanza ya su undécima edición. El Arsenal completa el Top 5 tras una notable revalorización impulsada por la conquista de la Premier League, un éxito que no lograba desde hacía más de dos décadas.

El presidente del Real Madrid y candidato a la reelección Florentino Pérez, en su cierre de campaña este sábado en la capital española. / Javier Lizon / EFE

La supremacía económica inglesa continúa siendo evidente. Seis de los diez clubes más valiosos pertenecen a la Premier League y nueve equipos ingleses figuran entre los 32 primeros clasificados. Junto a Real Madrid y Barcelona, los únicos representantes no ingleses dentro del Top 10 son el Bayern de Múnich, valorado en 4.720 millones de euros, y el Paris Saint-Germain, que alcanza los 4.530 millones.

Italia es el segundo país con mayor representación en la clasificación, con siete clubes presentes. El Inter de Milán lidera la delegación italiana desde la duodécima posición, con una valoración de 2.140 millones de euros.

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Más allá de las cinco grandes ligas europeas, el Benfica aparece como el club mejor situado, ocupando el puesto 21 con un valor de 756 millones de euros. También destacan equipos como Galatasaray, PSV Eindhoven, FC Porto, Feyenoord y Ajax, que completan una lista en la que la Real Sociedad figura como uno de los representantes españoles más destacados fuera de la élite, situado en el puesto 32.