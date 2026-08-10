Desvelan las cifras de la segunda oferta del Barça por Rodri

Las negociaciones entre el Barça y Manchester City para sellar el fichaje de Rodri avanzan a un ritmo frenético. Por ahora, se cumplen los mejores pronósticos: contactos ininterrumpidos, gestiones ágiles y todo con la idea de anunciar el acuerdo final a mitad de semana.

El anuncio de Maresca advirtiendo que contaba con el regreso de Rodri a los entrenamientos de la plantilla del Manchester City estaba claro que era poco menos que un brindis al sol. La maquinaria negociadora de ambos clubes trabajo a ritmo incesante y el traspaso cada vez está más cerca.

Esfuerzos repartidos

Otro detalle a tener en cuenta es que tanto City como Barça no tienen el menor reparo en retransmitir las negociaciones via on line. Si hace poco menos de 48 horas ya se confirmaban todos los detalles de la primera propuesta económica azulgrana, hoy ha trascendido el nuevo movimiento azulgrana.

La película de la negociación también se ajusta a los cánones rutinarios. El Barça arrancó poniendo sobre la mesa negociadora una cifra de 50 millones de euros. Desde Inglaterra aseguraban que el Manchester City no estaba en disposición de desprenderse de Rodri por menos de unos 70 millones de libras. En consecuencia, esta propuesta inicial destinada al fracaso quedó desterrada a las primeras de cambio.

Sin embargo, desde ese mismo momento también se advirtió que el fin de semana se mantendrían los contactos para armar una segunda oferta capaz de seducir las exigencias del City. Y así ha sido, nadie quiere demorar una operación en la que todos están en sintonía.

Siguiendo el hilo habitual en este caso, en Inglaterra ya han retransmitido los detalles económicos de la nueva tentativa del club azulgrana. En estos momentos, el Barça ya estaría en disposición de abonar una cantidad de 65 millones de euros y 5 más adicionales. Un esfuerzo económico importante que seguiría un poco alejado de esos 70 millones de libras reclamados.

Ahora se espera que el City dé un paso al frente y también haga un acto de generosidad en sus pretensiones. La voluntad del Barça es zanjar el traspaso entre el martes y miércoles. El margen de negociación es mínimo y esta segunda oferta debería ser la definitiva, con más o menos matices de última hora.