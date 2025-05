Desvelada la cantidad que el Barça cobra de Nike

Enric Masip, asesor del presidente del Barça, Joan Laporta, ha sido este lunes el invitado del programa 'La Posesión' que dirige David Bernabeu. Como es habitual en él, el catalán se calla pocas cosas. Poco partidario de los nombres propios, sí defiende la manera de actuar del club desde que la actual junta directiva volvió al palco.

En este sentido, Masip ha explicado el motivo por el que se pagó una alta comisión a Darren Dein por intermediar en el contrato de Nike. Ello ha llevado a que el asesor del presidente haya descubierto lo que cobra el club azulgrana de la multinacional estadounidense, con la que en noviembre del año pasado firmó un nuevo contrato hasta el 2038.

"Nos dijeron que si firmábamos con Nike, nos daban el 1:1. El Barça pasaba de un contrato que tenía firmado anteriormente con Bartomeu, de 40 millones, con un bonus malo que hacía que bajase a 33, a uno nuevo de 66 millones. Si firmabas ese contrato, el Barça entraba en la regla del 1:1, pero el presidente dijo no porque quería que la del Barça fuese la camiseta mejor pagada del mundo. Sabía que el Real Madrid está cobrando 90-95 millones de euros", ha explicado Masip, refiriéndose a aquella frase de Laporta diciendo que el Barça no estaba en la regla del 1:1 porque no había querido.

Masip ha desvelado que con la intermediación de Darren Dein, esa cantidad se dobló. "Aquel contrato que nos ofrecían de 66 millones pasó tras aquella intermediación a 122 por temporada, contando aquí los 58 millones que se avanzaron en el momento de la firma. Ahora es la mejor pagada. Cuando alguien viene y dice, oye, yo te traigo esto, pero yo cobraré esto, pues si te consigue esa cantidad está bien pagada su comisión. Gracias a él has doblado los ingresos. Esto es lo que debe ver la gente. Llevaban contigo desde el año 96 y no querían pasar de 66 millones con un bonus malo. El presidente no quería ese contrato. Quien desbloqueó la situación fue Darren Dein porque Spotify está dentro del consejo de Nike. Pasaste de 66 millones a 122, por tanto, está bien la intermediación de este señor", ha acabado Masip.