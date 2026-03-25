Destiny guía al Barça en el primer día del Mundial Sub-12 FC Futures

Destiny Kosiso no parece haber viajado a Madrid con la intención de ser uno más en esta nueva edición de la FC Futures. Un Mundial Sub-12 repleto de las canteras más diferenciadas del mundo en cada continente donde el delantero del Alevín U12 se encuentra entre los candidatos a llevarse el trofeo de máximo goleador después de anotar 3 goles contra el Shangai Port y 1 al Valencia. Todos ellos definiendo a las mil maravillas. Al igual que en liga, donde es pichichi y encabeza la tabla de goleadores con 39 goles en 16 partidos en el grupo 2 de Preferente Infantil, el jugador de la Masía intentará replicar el galardón individual para ayudar a su equipo con el objetivo de llegar lo más lejos posible en este torneo.

Barça U12 en el Mundial FC Futures / LALIGA

Estos tantos sirvieron para que el equipo dirigido por Pol Combelé se encuentre primero en la clasificación al término del primer día de los tres que durará la fase de grupos. Un equipo muy ordenado tácticamente que suele beneficiarse de su agresividad tras pérdida de balón para recuperar rápido y encontrar descolocado al equipo rival. Así llegaron varios de sus goles en el día de hoy. Un torneo de fútbol 7 en el que la mayoría de equipos arriesgan todo en el cuerpo a cuerpo y el duelo individual. Permanentemente, los jugadores están emparejados a pares y el equipo que consiga ser ganador más veces durante el partido en esas acciones, tiene las de llevarse la victoria.

UNA INDIVIDUALIDAD MUY ESPECIAL

Además, este Barça cuenta con mucho talento. Especialmente cuando nos referimos al dorsal 8. Por la pierna zurda de Huguito Galdeano pasa el juego del equipo. Podrías saber cómo esta yendo el partido fijándote únicamente en este jugador. Un niño con un desparpajo antinatural, con ese acento malagueño en su fútbol de calle, que pide el balón a sus compañeros constantemente y tiene una calidad sobrenatural para ser determinante en los últimos metros.

Hugo Galdeano y Destiny, la dupla del Barça U12 en ataque / LALIGA

Resultados del Barça U12

Barça 5-0 Shangai Port FC (Biel, Destiny x3 y Marc Ribera)

Barça 2-1 Valencia CF (Biel y Destiny)

Mañana jueves 26 de marzo el equipo jugará su tercer partido de grupos a las 13:30h ante el Villarreal CF, donde podrá sellar su pase a los cuartos de final. El encuentro será retransmitido por Teledeporte y Gol TV.