Dest: "¿Xavi? Pregúntale a De Jong, él sabe más"

El fichaje de Xavi Hernández como seleccionador de Países Bajos ha sido una de las grandes noticias deportivas de la semana y ha provocado un gran número de reacciones. El último futbolista que se ha referido a la llegada del técnico a la selección 'oranje' ha sido Serginño Dest, que coincidió con él en el Barça.

En una entrevista a ESPN, el lateral del PSV, se mostró algo lacónico en sus respuestas: "Creo que deberías preguntarle a Frenkie de Jong", respondió con una sonrisa. "Pregúntale a Frenkie, él sabe más". Ante la insistencia del entrevistador, Dest se mostró muy breve en su respuesta sobre qué recuerdos tenía del tiempo que coincidió con él en el Barça. "Ha pasado bastante tiempo desde entonces. La verdad es que no tengo muchos recuerdos de esa época”.

Dest, que nació en Países Bajos pero optó por jugar con Estados Unidos, llegó al Barça como uno de los laterales derechos más prometedores del futbol europeo pero no terminó de asentarse en el conjunto azulgrana. Tras una cesión al Milan, Dest encontró de nuevo su mejor nivel en el PSV, donde solo una grave lesión frenó su progresión. Una vez superada, Dest vuelve a ser una pieza muy importante en el conjunto neerlandés y este verano incluso se ha hablado del interés del Bayern Leverkusen.

En esta misma entrevista con ESN, Dest deja entrever que si no hay ningún movimiento de mercado, está satisfecho de seguir en el PSV. "Es un club magnífico para jugar. Claro que uno quiere jugar en una liga más importante, pero también quiere jugar la Champions League. Si te vas, todo tiene que encajar. Y ahora mismo, encajo aquí", empieza diciendo. "Estoy totalmente concentrado en el PSV. Solo estoy entrenando y tengo muchas ganas de jugar".

Noticias relacionadas

Cuando Dest dejó el Barça, el PSV declinó pagar los 11 millones de euros de la opción de compra, pero aceptó quedarse con el lateral con la carta de libertad y asumiendo su contrato. El futbolista ha ido creciendo en Holanda hasta convertirse en un lateral muy cotizado. El Barça se quedó un 20 por ciento de sus derechos.