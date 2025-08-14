¿Y después de Joan Garcia, qué? Así piensa inscribir el Barça al resto de casos pendientes

Este mismo jueves podría hacerse oficial la inscripción de Joan Garcia en LaLiga. Un problema menos para Flick, que aguarda la inscripción del resto de casos pendientes para el debut liguero de este sábado ante el Mallorca.

Ahora mismo, más allá de Joan, que se solucionará con la baja de Ter Stegen, el Barça aún no ha logrado inscribir a Rashford, Tek, Gerard Martín, Roony, Marc Bernal y Héctor Fort. El club tiene de fecha límite hasta el 1 de septiembre, pero este sábado ya juega su primer partido liguero.

De todos estos casos, los tres últimos no preocupan, ya que podrían jugar en Mallorca con ficha del filial, aunque Bernal aún no está para competir. El Barça contempla dos escenarios para inscribir a los jugadores que faltan. El plan A es llegar a la regla 1:1. Esa es ahora mismo la prioridad, porque le permitiría inscribir a todos automáticamente. Es la solución en la que confía el club ahora mismo, pero es algo que aún no tiene asegurado.

¿Qué necesita? Que el auditor compute los 100 millones de los asientos VIP. Según TV3, el club ya habría remitido a LaLiga los informes de Crowe Spain. Hace unas semanas ya apuntábamos que en el Barça estaban convencidos de que Crowe Spain iba a computar los 100 millones correspondientes a la cesión de los derechos de explotación de los 457 asientos VIP del Spotify Camp Nou en el balance de este curso.

Cabe recordar que la entidad culé ya consiguió entrar en la regla 1:1 en la ventana de fichajes de invierno. Su anterior auditor, que estuvo al servicio del club durante tres días, computó la totalidad de los 100 millones de los asientos VIP en el balance, algo que LaLiga aceptó. Más tarde, el nuevo auditor del club, Crowe Spain, se negó a incluirlos en el balance intermedio debido a que todavía no estaban construidos. Esto hizo que entidad dirigida por Javier Tebas comunicase al Barça que ya no se encontraban en la citada norma.

El plan B

A la espera de la respuesta de LaLiga, el Barça ha tratado de adelantarse contemplando el peor escenario. Es por eso que la Junta aprobó el miércoles un aval de 7 millones que permitiría inscribir a todos los jugadores. No es una medida nueva, pero solo se efectuará si los informes de la auditoria que ha enviado el club a LaLiga no son positivos y la patronal le deniega al club el 1:1.

La duda es ver cuando ejecutaría el aval el Barça en el caso de que no computen los 100 millones de los asientos VIP. La idea inicial es que sea una medida agónica -se esperaría hasta el cierre del mercado- pero habrá que ver qué ocurre porque el equipo ya compite este fin de semana .

Hay que recordar que uno de los jugadores no inscritos es Rashford, una pieza importante sobre todo teniendo en cuenta que Lewandowski tiene molestias musculares y aún no hay fecha para su regreso. El Barça tiene hasta el mismo sábado para inscribir a los futbolistas que faltan para que jueguen en Mallorca.