Se desploma la cláusula de Jan Virgili con el descenso: el Barça, atento

Finiquitada la temporada, ya venimos diciendo en SPORT que el Barça tiene intereses directos en futbolistas del Mallorca. Concretamente, en Pablo Torre y Jan Virgili. El Barça traspasó a ambos el verano pasado y se guardó porcentajes de futuras ventas. Un 50% en el caso del cántabro y un 40% en el caso del de Vilassar de Mar.

Pablo Torre, junto a Ter Stegen en el banquillo del Barça / Dani Barbeito

El desenlace del descenso ha sido trágico para el club bermellón. Ya llegó a la última jornada con posibilidades remotas de salvarse y, pese a ganar 3-0 ante el Oviedo, se consumó la pérdida de categoría. Aun marcando 23 tantos Muriqi. Y con la gran temporada que cuajaron Samú Costa o el propio extremo del Maresme.

La gira asiática, punto de inflexión

Centrándonos en Virgili, el pasado verano, cuando Hansi Flick decidió no llevárselo a la gira asiática todo cambió. El atacante, con una oferta sobre la mesa del Mallorca para dar el salto a Primera, descartó quedarse en Barcelona jugando en Segunda RFEF y aceptó dar el salto.

La tarde en la que Virgili enamoró al Maracaná / Sport

Tras brillar en la Intercontinental sub'20 de Maracaná, Barça y la entidad isleña se pusieron de acuerdo en las condiciones del traspaso: 3,5 millones y el club azulgrana se guardaba el 40% de una futura venta y un derecho de tanteo.

Cae en pica la cláusula

Consumado el descenso, en SPORT hemos podido confirmar, tras unas informaciones surgidas en 101tv.es Sevilla, que, efectivamente, la cláusula de rescisión del extremo se desploma de los 30 a los 12 millones de euros.

Jan Virgili, durante un entrenamiento en Son Bibiloni. / RCDM

En el contrato con el Mallorca se incluyó este asterisco que, por ejemplo, no tienen ni Muriqi ni Samú Costa, otros dos futbolistas que están en la rampa de salida y cuentan con propuestas interesantes para salir.

Respecto a Jan, este cambio de condiciones es especialmente significativo en clave Barça. Al tener un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo, el Barça podría adquirirlo por una cantidad cercana a los siete millones.

Una ganga para el Barça

Pasa a ser una ganga el extremo, que tiene un valor de mercado de 15 'kilos' y por el que el Mallorca ya se frotaba las manos en caso de seguir en Primera y con ofertas que, en general, perfectamente podían superar esos 12 millones.

Jan Virgili, en una imagen de archivo con el Mallorca / EFE

Uno de los clubes que ha mostrado interés es el Betis. Todo en fase inicial, sobre todo porque depende de la situación de Ez Abde (ahí también tiene intereses el Barça, por cierto, puesto que guarda un 20% de un futuro traspaso).

Veremos cómo queda esa ecuación, pero Virgili, con una enorme proyección por delante, ha pasado a ser un caramelo en el mercado.