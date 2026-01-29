Desplazamiento masivo de la GP de Badajoz FC Barcelona

El barcelonismo se vive con mucha intensidad, también, lejos de Barcelona y de Catalunya y una buena muestra de ese sentimiento culer es la Gran Peña de Badajoz FC Barcelona que como ya ha hecho en otras muchas ocasiones se desplazará en los próximos días para estar al lado del equipo de Hansi Flick y poder animarlo en directo.

Esta vez, la agrupación pacense se desplazará hasta la Ciudad Condal para poder vivir en directo un partido en el Spotify Camp Nou, el FC Barcelona - Mallorca del próximo sábado 7 de febrero. Ciento veinte integrantes de la Gran Peña de Badajoz se desplazarán el próximo fin de semana a Barcelona para vivir tres días de intenso barcelonismo con el partido como eje principal.

La GP de Badajoz - FC Barcelona es muy activa y siempre que puede apoya al equipo en directo en sus partidos / GP de Badajoz FC Barcelona

Como es lógico, el punto álgido será la asistencia al duelo de LaLiga que disputarán los jugadores de Hansi Flick frente al conjunto de Jagoba Arrasate que está programado para las 16:15 horas del sábado. El viaje de la entidad que encabeza Santi Durán -expresidente de la Federación de Peñas de Extremadura- culminará el lunes con una comida de hermandad en el Restaurant Port Vela, al cual está previsto que asistan varios representantes del club azulgrana.

Los peñistas de Badajoz han acompañado al equipo también en algunos desplazamientos, como por ejemplo la pasada temporada 2024/25 cuando, también por estas fachas, viajaron hasta las Islas Canarias para animar al conjunto de Hansi Flick en el Las Palmas-Barça. Los seguidores extremeños le dieron suerte a su equipo que se impuso en el Estadio de Gran Canaria por 0-2.