Los despistes veraniegos 'venden' a Joan Garcia

Joan Garcia se estrenó el pasado domingo como jugador del FC Barcelona de forma más que notable. El portero de Sallent llevó a cabo paradas de gran nivel, en especial, en la jugada que finalmente supuso el empate en el marcador, en la que el nuevo fichaje culer se hizo grande en el uno contra uno y paró el lanzamiento. Sin embargo, no pudo frenar el segundo remate después de que la defensa le dejase vendido y del engaño de Miyashiro. Sin embargo, el ex del Espanyol no corrió con la misma suerte en el segundo amistoso de la pretemporada ante el FC Seoul.

El guardameta catalán volvió a partir como titular, prueba de la confianza que Hansi Flick está depositando en él de cara a la temporada que está a punto de comenzar. Ahora bien, Joan no estuvo tan afortunado en esta ocasión. Los dos tiros a puerta del conjunto coreano en la primera mitad fueron para adentro sin que el de Sallent opusiese demasiada resistencia.

El primer tanto llegó en el minuto 26, cuando el Barça ya se había adelantado gracias a un gol de Robert Lewandowski y otro de Lamine Yamal. La acción de ataque del Soul empezó con una pérdida de balón en campo propio de Lamine, que, por otra parte, efectuó un gran partido con dos golazos y protagonizó el ataque del conjunto dirigido por Hansi Flick en la primera parte. Pese a un más que probable fuera de juego previo, el árbitro dejó que la acción continuase hasta que la esférica le llegó Cho Young-wook, que no dudó en rematar a bocajarro con fuerza en la escuadra de la portería azulgrana.

Poco pudo hacer Joan Garcia dada la fuerza con la que el '9' del equipo rival golpeó el balón y la corta distancia entre el jugador y la portería defendida por el arquero de Sallent. De hecho, en este caso, la responsabilidad del gol podría atribuírsele a Ronald Araujo, que no cubrió correctamente a su marca en una acción que recordó a la jugada del 3-3 en las semifinales de Champions ante el Inter de Milán, en la que el defensor uruguayo también erró defendiendo a Acerbi.

Segundo tanto y sustitución

Los disgustos para Joan Garcia no se acabarían ahí, sino que ya cumplidos los 45 minutos encajó el segundo gol por parte del cuadro de Corea del Sur. En otro despiste de Araujo, el central sudamericano se quedó mirando el balón y perdió de vista a Yazan Al-Aran, que se desmarcó desde segunda línea penetrando así la línea defensiva azulgrana. El jugador jordano se vio frente a frente con el portero del Barcelona, que se lanzó tarde al suelo y no pudo parar el lanzamiento cruzado al más estilo Raphinha del futbolista del Seoul.

Sin embargo, poco le duraría la alegría al conjunto asiático, que ya se veía yéndose al vestuario con un empate a dos. Escasos minutos más tarde, Lamine Yamal aprovechó una gran asistencia de Dani Olmo para internarse en el área, regatear a la defensa rival y anotar el 2-3. Ahí se terminó la actuación de Joan Garcia en su segundo partido con el Barça, ya que al descanso fue sustituido por Szczesny.