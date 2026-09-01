El despiste de Adeyemi tras el partido del Barça

El FC Barcelona vuela en este inicio de liga. Los azulgranas suman tres victorias en tres partidos, con un balance de doce goles a favor y solo dos en contra. Pese a no contar con una referencia, el equipo catalán ha arrollado a sus rivales y los fichajes rinden desde el primer día. Anthony Gordon se ha adaptado de inmediato a lo que demanda Hansi Flick, mientras que Adeyemi aprovecha los minutos que dispone para agitar los encuentros, a pesar de algunos despistes como el que protagonizó este lunes contra el Rayo Vallecano.

El exfutbolista del Borussia Dortmund arrancó de suplente. El preparador germano optó por alinear en banda al inglés, un puñal durante todo el partido. Gordon provocó el gol en propia portería de Lejeune y regaló el cuarto a Raphinha, con un pase de tacón dentro del área que habilitó al brasileño.

Hansi Flick dio entrada a su compatriota en el minuto 77 con el 4-2 en el marcador para tratar de aprovechar los espacios a la defensa del Rayo, volcado en ataque. Adeyemi, en solo 13', repartió una asistencia en el segundo gol de Lamine Yamal, aunque la imagen viral tuvo lugar tras el duelo.

El jugador de 24 años debía realizar ejercicios de activación con el resto de suplentes una vez finalizado el partido. Sin embargo, el alemán se presentó con chanclas ante la atónita mirada de Pepe Conde, preparador físico del FC Barcelona, que le hizo regresar al vestuario de inmediato para calzarse las botas. En la escena también aparecen Gerard Martín y Eric Garcia, asombrados con la vestimenta de su compañero.

Adeyemi acató las órdenes, inicialmente a regañadientes, pues se puso el peto GPS por encima de la camiseta. No obstante, volvió rápidamente al terreno de juego, ya con las botas, para ejercitarse con el resto de suplentes a las órdenes de Conde.

El futbolista nacido en Múnich, pero con raíces nigerianas, suma 90 minutos oficiales con la camiseta del Barça en sus primeros tres partidos. Además de su asistencia a Lamine Yamal este pasado lunes, acumula un gol, el que anotó contra el Elche en la jornada inaugural.