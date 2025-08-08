La despedida más íntima de Iñigo Martínez

A falta de confirmación oficial, Iñigo Martínez se convertirá en nuevo jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí en las próximas horas. El defensa pone punto y final a su etapa como blaugrana, tras dos temporadas en el club catalán, después de haber firmado por el conjunto culer en verano de 2023. Se marcha gratis, pero liberará 14 millones de euros de masa salarial.

Esta mañana, el de Ondarroa se ha personado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para despedirse de sus compañeros, así como del presidente Joan Laporta, quien también ha acudido a las instalaciones del club blaugrana en Sant Joan Despí.

Iñigo Martínez con Francisco Serrano, fundador del restaruante La Bonaigua / .

Posteriormente al entrenamiento matutino programado para las 9:30 horas, Iñigo ha reunido a sus amigos más íntimos del vestuario blaugrana para realizar una comida de despedida en el ya mítico restaurante La Bonaigua de Sant Just Desvern: Oriol Romeu, Ferran Torres, Pedri, Dani Olmo y Eric Garcia.

Posteriormente, el de Ondarroa pondrá rumbo a Arabia Saudí para comenzar la que, con mucha probabilidad, sea su última etapa como futbolista profesional. Firmará por una temporada aunque, prácticamente, tiene garantizado un segundo año, algo que en el club blaugrana no se había firmado a pesar de que se estaba negociando.