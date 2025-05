La despedida de Ansu Fati en el Barça

El último partido de Liga del Barça en casa de la temporada estará repleta de emociones. Los jugadores levantarán el título ante la afición en el fin de fiesta, pero también habrá gestos de despedida. Y uno de ellos puede ser el de Ansu Fati, que tiene papeletas para jugar algunos minutos y cuyo futuro en el club está marcado. No seguirá, por lo que tendrá su oportunidad de decir adiós antes de semanas decisivas para su futuro.

El Barça tiene decidido ya que Ansu no va a formar parte del nuevo proyecto. De hecho, en enero se le abrieron las puertas pero no aceptó ninguna de las ofertas que tenía encima de la mesa y el club y su agente, Jorge Mendes, llevan semanas trabajando para encontrar la mejor solución para todas las partes. Ansu es un tema muy sensible al ser canterano y un jugador muy querido dentro del vestuario y por la afición.

La idea prioritaria del Barça es ahorrarse ya su contrato por lo que la prioridad es lograr una venta aunque sea a coste bajo, una tarea difícil por su salario aunque puede haber opciones. Ansu tiene contrato hasta el 2028 y el Barça le va a dar todo tipo de facilidades. Pero ahorrarse esta ficha puede ser clave para, luego, tener más masa salarial e incorporar futbolistas.

En el Barça, incluso, se ha hablado de la carta de libertad, algo que el entorno del jugador por ahora no contempla sino va a acompañado de una rescisión económicamente favorable. Todo va a depender de las ofertas que tenga y de la decisión deportiva que tome el propio jugador.

Otra de las opciones que se barajan es realizar una operación tipo Umtiti o Lenglet, ampliándole el contrato en el Barça para que reparta cantidades en más años. Solo así su salario sería más atractivo para los clubs interesados en asumir una cesión o una venta. Y es que Jorge Mendes está valorando todo tipo de ofertas.

El regreso de Ansu al Barça tras su cesión al Brighton no ha tenido el éxito esperado. Hansi Flick le abrió la puerta a su continuidad, convencido de que podría recuperar su mejor calidad, pero las lesiones y la decisión final del entrenador de no contar con él a partir de diciembre, lo rompieron todo. Públicamente, Flick ha sido duro con el futbolista, algo que no ha gustado al entorno más cercano de Ansu que cree que se ha sido injusto porque el futbolista está listo físicamente para jugar.

En todo caso, el Barça prevé un mercado largo con Ansu. Hay equipos españoles que están atentos a su situación aunque podrían pagar poco de su salario. Hay vías abiertas en Emiratos, Qatar y Dubai y algún equipo italiano y de la Bundesliga también ha mostrado interés. El Benfica preguntó en enero pasado y el Sporting de Lisboa se lo está pensando. Puede ser la última oportunidad para el jugador.

El Barça quiere llevar el tema con todo el cariño posible, pero también defendiendo sus intereses deportivos y económicos y habrá que ver cómo se encuentra la mejor solución.