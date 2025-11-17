Los desorbitados precios para la vuelta al Spotify Camp Nou

Tras muchas idas y venidas en cuanto al tan ansiado regreso al Spotify Camp Nou, finalmente el Barça ha oficializado el regreso a casa al obtener la licencia para la fase 1B.

El partido ante el Athletic Club de este sábado será el primero en el templo culer desde la temporada 22/23, cuando el FC Barcelona se impuso por 3-0 al Mallorca en el último encuentro disputado en el antiguo estadio.

Último partido disputado en el antiguo Camp Nou / Marc Gómez / FC Barcelona

Un gran impulso económico

La vuelta al Spotify Camp Nou supondrá un gran impulso económico para las arcas del club, pues se espera que en aproximadamente un mes ya se supere el aforo máximo de capacidad del Estadi Olímpic Lluis Companys, cuando con la fase 1C se amplíe hasta los 62.500 espectadores (12.500 más que en Montjuïc). Además, la entidad presidida por Joan Laporta dejará de pagar el alquiler del estadio municipal, situado entre los 300.000 y los 900.000 € por partido disputado.

Por último, el conjunto catalán podrá poner en funcionamiento los conocidos Palcos VIP, los cuales deben ser muy importantes en el futuro económico de la institución y una de las principales novedades respecto a la versión anterior. Sin embargo, parece ser que desde la Junta Directiva no se conforman con todas estas vías de ingresos, sino que, al menos en este primer choque, el precio de las entradas también se dispara respecto a Montjuïc.

199 € la entrada más barata

Para el enfrentamiento ante el Athletic Club, la preventa exclusiva para socios culers ya ha iniciado, por lo que los precios son conocidos: 199 € en el Gol Sur segunda gradería en la parte superior, 199 en la Esquina de segunda gradería en la parte superior, 209 en Gol Sur segunda gradería en la zona inferior, 219 en la Esquina segunda gradería en la parte inferior, 223 en la primera gradería en el Gol Sur, 238 en la primera gradería en la Esquina, 269 en la segunda gradería del Lateral en la parte superior, 319 en la primera gradería del Lateral, 325 en el Lateral en segunda gradería en la parte inferior, 355 en segunda gradería del lateral en zona central y parte superior, 389 en primera gradería en el Lateral en la zona central, 399 en segunda gradería en Tribuna en la zona superior, 399 en segunda gradería en el lateral en la zona central parte inferior, 449 en primera gradería en Tribuna, 449 en segunda gradería en Tribuna en la parte inferior y, siendo la opción más cara, 589 € en primera gradería en Tribuna en la zona central. Eso sí, los socios azulgranas cuentan con un descuento del 20% para adquirir sus boletos.

Los precios más baratos para el regreso al Spotify Camp Nou / Marc Gómez / Web FC Barcelona

Por parte de las entradas VIP, solo aparecen dos opciones: 750 € en la zona de jugadores y 1000 € al lado de la Llotja Presidencial.