Los desorbitados precios que se pueden ver en la reventa para el Clásico

Este domingo llega el gran choque del fútbol español, el Real Madrid - Barça, el gran Clásico, y uno de los partidos en los que se ven precios más altos en la reventa.

Pese a que el revender entradas es una práctica ilegal en España, cada vez está más extendida en todos los campos (sobre todo cuando juegan Madrid o Barça). Ahora, llega el partido ansiado por los revendedores para hacer dinero, aprovechándose de las escasas alternativas para conseguir entrada.

Las alternativas legales para conseguir ir al Clásico

El conjunto merengue comercializa las entradas para el clásico a través de su página web oficial. La entrada general más barata para no socios es de 135 euros y la más cara de 465, con un descuento del 20% para socios no abonados. Sin embargo, las de todas las secciones del campo, así como las alternativas VIP, están agotadas. No hay alternativa legal ahora mismo para poder conseguir un billete y ver el Real Madrid - FC Barcelona.

Se dispara la reventa

En este contexto, debido a la magnitud del enfrentamiento, todas aquellas personas que desean acudir de manera imperativa solo disponen de la alternativa de la reventa, y acuden a ella sin valorar cuestiones legales.

Siguiendo el mismo modus operandi que os contamos en SPORT de la reventa para el Getafe - Madrid, se pueden ver en páginas como 'Milanuncios' o 'Wallapop' anuncio anónimos que ofrecen entradas: "Vendo boli BIC y regalo una entrada por 1.000 €", se llegan a observar en un intento de sortear la legalidad, u ofertas más directas que ofrecen entradas por precios desorbitados.

En la reventa para el Clásico, aparecen las entradas más baratas por precios cercanos a los 900 € en las zonas de menor visibilidad, mientras que, con un aumento progresivo, se llegan a encontrar entradas de la zona VIP por hasta más de 11.000 €, situándose el precio de estas experiencias VIP en un mínimo de 9.000 €.

No obstante, cabe recordar que esta práctica es ilegal y el adquirir un billete no garantiza ni tan siquiera su veracidad ni el acceder al estadio. Por eso, el Real Madrid advierte: "El Club no se hace responsable, ni atenderá, cualquier incidencia que se pudiera generar de entradas adquiridas por canales no oficiales".