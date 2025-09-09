El desorbitado precio de las entradas para el Barça-Valencia

Después de semanas de espera e incertidumbre, por fin se conoce el escenario en el que se celebrará el Barça - Valencia correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. Tal y como comunicó el club azulgrana en la tarde de este martes, el Estadi Johan Cruyff es el recinto elegido para albergar el encuentro. Esta era la única alternativa que le quedaba al Barcelona ante la imposibilidad de jugar en Montjuïc o en el Spotify Camp Nou.

Esta decisión implica que el aforo disponible tan solo alcanzará los 6.000 espectadores, lo que supone un golpe en el aspecto económico. La facturación será mucho menor a la que se hubiera obtenido en los dos estadios mencionados, pero el club puso en marcha una estrategia para paliar las pérdidas.

Por lo que respecta a las localidades estándar en Tribuna, Lateral y los dos goles, la entidad presidida por Joan Laporta ha querido premiar a los 16.151 socios y socias que estuvieron abonados las temporadas 2023/24 y 2024/25 completas en Montjuïc. Estos serán los únicos que tendrán derecho a participar en el proceso especial de inscripción, que empezará este miércoles 10 de septiembre a partir de las 10.00 horas. Luego, se realizará un sorteo para la asignación de las entradas.

Sin embargo, el club sí que puso a la venta después del lanzamiento del comunicado las entradas VIP, que alcanzaron precios completamente desorbitados. Los 'tickets' arrancaron costando 625 euros, pero el precio fue incrementándose a lo largo de la tarde alcanzado los 900 euros.

Precio de las entradas VIP para el Barça-Valencia. / FCB

El club no ha informado sobre el número de localidades VIP que se habilitarán en el estadio. No obstante, cabe recordar que en el Trofeo Joan Gamper ante el Como, en el que también volaron las entradas, fueron 475 asientos VIP —correspondientes a aquellos de los cuales se vendió su explotación a cambio de 100 millones de euros— los que el Barça puso a la venta. Así pues, no seía descartable que esta cifra se mantuviese en el duelo de ste domingo a las 21.00 horas, ya que el club mantiene que estas localidades estarán en funcionamiento sea el estadio que sea. En aquella última ocasión, los precios fueron de 500 euros en Tribuna y 600 euros en el Palco Presidencial.