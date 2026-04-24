Desolación en el Barça Atlètic: tres cruzados en una temporada

No es normal lo que está pasando en el Barça Atlètic. Semana sí, semana también hay alguna noticia de lesión. Pero estos últimos días están siendo especialmente duros con dos casos de cruzados que han impactado en el joven vestuario del filial azulgrana. Patricio Pacífico y Juan Hernández se suman a Sama Nomoko, que pasó por lo mismo a finales del año pasado. Los jugadores y todas las personas relacionadas con el filial azulgrana lo están pasando mal, pues no es fácil convivir con esta situación. Puede afectar ya no solo en lo estrictamente deportivo, pues los de Juliano Belletti pierden a dos futbolistas importantes, sino sobre todo en el aspecto anímico.

Los azulgranas se están jugando sus opciones de disputar el play-off en dos jornadas en las que los de Belletti no dependen de sí mismos para luchar por el ascenso. Necesitan ganar en el Johan Cruyff al Atlètic Lleida este domingo y en Torrent en la fecha final, pero también algún tropiezo del Reus FC Reddis y/o del Alcoyano. Pero es inevitable tener la cabeza en esta dramática plaga de lesiones y quedarse tristes por los compañeros afectados.

Sama Nomoko, en el momento de la lesión / Dani Barbeito

Desde prácticamente el primer día, las lesiones han ido afectando a la plantilla del Barça Atlètic. En el mes de febrero, en SPORT publicamos que a esas alturas de la temporada ya se habían producido 11 lesiones graves, considerando con este adjetivo a las que superaban los tres meses de recuperación. Una cifra que, lejos de estancarse, ha ido aumentando en las últimas semanas, llegando al triste momento actual con los cruzados sufridos por Pacífico y Juan Hernández.

Diarra, en la rampa de regreso

Juliano Belletti cierra filas y elogia el trabajo de médicos, fisios y recuperadores del filial azulgrana en una temporada que está resultando muy complicada a todos los niveles. Se van recuperando a futbolistas que se han perdido una gran parte de la temporada, el último de ellos ha sido Òscar Gistau y el próximo será Ibrahim Diarra. Pero no hay manera de parar esta sangría de lesiones.

A Belletti y sus futbolistas no les queda otra que abstraerse lo que puedan de lo que está ocurriendo (es realmente difícil, y más a estas tempranas edades) y enfocarse en agotar sus posibilidades de play-off. Si en condiciones normales no disputarlo debería considerarse un fracaso, por el potencial del equipo y la camiseta que defienden, en este caso, pase lo que pase, no se pueden obviar las múltiples dificultades que está teniendo que afrontar este equipo. Dicen que de todo se aprende y se sacan lecturas positivas, pero ya está siendo excesivo.