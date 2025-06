Desmontando "el falso mito" del problema con los pies de Joan Garcia

El exfutbolista y analista Alex Delmàs ha sido uno de los invitados del último programa de SPORT TV, 'La Posesión', y se ha referido a las cualidades de Joan Garcia, pero también a algunos de los defectos que se le atribuyen y que se ha encargado de desmentir.

Estas son algunas de las frases más destacadas:

Las tres grandes virtudes

"En primer lugar, creo que es una operación que el Barça tenía que atacar sí o sí. A partir de eso, creo que es un portero de primer nivel. Tiene tres grandes virtudes: la primera, su velocidad de reacción, es decir su agilidad bajo palos. Es un portero supereléctrico, superágil bajo palos. Se ha escuchado mucho esa estadística de 146 paradas a lo largo de LaLiga yo voy a dar otra que me parece brutal: según datos de Opta, ha evitado 8'5 goles claros. El que más de toda la competición, seis puntos más, por ejemplo, que Courtois. Es una brutalidad de dato. La segunda gran virtud es la velocidad de reacción y como reduce los espacios. Es un portero que tiene la capacidad de parar, de ir al suelo, y volver a parar. Y en los uno contra uno es muy bueno porque reduce los espacios muy rápido. Se hace grande. Y la tercera gran virtud el juego aéreo: lo domina, lee muy bien las trayectorias, el timing, es valiente, incluso a veces demasiado valiente".

Las dudas (desmontando "el falso mito" de su juego de pies)

"La primera duda, la gestión de los espacios detrás de la línea defensiva. Pasará de jugar con la línea muy baja a la defensa que juega más arriba. Ya lo vimos con Szcezny. Luego está la presión de defender la portería de un equipo grade, pero a mí me han hablado muy bien de él los entrenadores en este sentido. Me han hablado maravillas de su mentalidad competitiva. Y la tercera duda, identificar al hombre libre en la salida de balón, pero porque no está habituado. En el Espanyol arriesgaba poco porque salía muy en largo sobre Roberto, que era un delantero que descargaba bien el balón. Pero esto de identificar al hombre libre en salida de balón es muy entrañable y De la Fuente [se refiere al entrenador de portero José Ramón de la Fuente] es muy bueno en eso.

Y por último desmontar un mito: para mí en el juego de pies es bueno pero es que lo he contrastado con dos personas que lo han visto mucho y los dos me lo han confirmado: es muy bueno con los pies, es mucho mejor de lo que la gente dice. Una cosa es ser bueno con los pies, tanto con la pierna hábil como con la izquierda, y otra cosa es identificar el hombre libre. Lo segundo es un tema entrenable, una cosa de hábitos... no hay que confundir las cosas y Joan es una esponja aprendiendo. Tiene que acostumbrarse a eso pero es bueno con los pies. He escuchado que es negado con los pies pero es mentira. Tiene un 67% de fiabilidad de pases, que está correcto y más en un equipo que juega tan en largo como el Espanyol".