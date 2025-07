El desmelene sin límites de Cucurella

Gane quién gane el Mundial de Clubes, el Barça y La Masia estarán bien representados. Si el PSG cumple con los pronósticos Luis Enrique y Arnau Tenas completarán a nivel de títulos una temporada inmejorable. Si el Chelsea es el conjunto que se corona con este campeonato otros dos 'hijos' de La Masia como Marc Guiu y Cucurella celebrarán por todo lo alto este hito.

El caso de Marc Cucurella es muy especial porque su éxito reivindica la figura de los 'currantes' de la cantera del Barça. El lateral izquierdo de Alella no se cansa de sorprendernos soltándose el pelo una y otra vez.

Si el Chelsea es capaz de dar la sorpresa y tumbar al PSG en la final del Mundial de Clubes que se disputa hoy (21h Telecinco) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey Marc Cucurella seguirá ampliando su sorprendente palmarés. Esta temporada 'Cucu' ya ha logrado conquistar la Conference League con los 'blues' y la aspiración de ganar en Estados Unidos este novedoso Mundial es un reto que el lateral zurdo se ha propuesto.

Cucurella ha disputado cinco de los seis partidos que el Chelsea ha jugado en esta competición. Solo descansó en la tercera jornada de la primera fase ante el modesto Esperance. En los otros partidos Cucurella ha sumado todos los minutos posibles incluída la prórroga contra el benfica en octavos de final.

Cucurella es una pieza clave de su equipo / Chelsea FC

El defensa formado en La Masia se está revelando con Nuno Mendes como el mejor lateral izquierdo de esta competición. En un club que no se cansa de fichar y fichar jugadores en todas las demarcaciones Cucurella es indiscutible. Pocos jugadores muestran su instinto defensivo y son tan inteligentes en todas las fases del juego.

'Cucu' es también indiscutible para Luis De la Fuente pese a que en España hay grandes laterales izquierdos como Grimaldo, Balde, Gayà o Carreras. La gran explosión de Cucurella con 'la roja' llegó en la Eurocopa del 2024 cuando llegó como teórico suplente de Grimaldo y se destapó como el mejor jugador del torneo en su demarcación. El gol definitivo de Oyarzábal en la final llegó con una asistencia suya.

Para llegar a ser campeón de Europa con España y conquistar la conference y ser finalista del Mundial con el Chelsea Cucurella ha tenido que trabajar muy duro. Su primer título a nivel profesional le llegó muy pronto pero fue un éxito con un punto de azar. Marc Cucurella debutó en el primer equipo blaugrana el 24 de octubre del 2017 en una primera ronda de la copa contra el Murcia. Valverde le dio la oportunidad de debutar pero no volvió a contar más con él. Los ocho minutos que jugó aquel día en tierras murcianas le valieron para ser oficialmente uno de los campeones de la Copa del Rey de la temporada 2017-18.

Cucurella bien vale la Champions / Chelsea

Después de este título anecdótico Cucurella tuvo que picar mucha piedra para volver a la élite. Su 'mili' en el Eibar y el Getafe le permitió dar el salto a la premier. Su primer club en Inglaterra fue el modesto Brighton en el que se salió y se ganó el interés de los grandes. El Chelsea pagó una millonada por sus servicios pero en Londres nadie discute al que hoy es uno de los mejores laterales izquierdos del momento.

En la final del Mundial se verá las caras con Luis Enrique, el primer seleccionador que lo convocó con la absoluta de españa aunque ni contra Suiza ni Alemania llegó a debutar en otoño del 2020 cuando le tocó suplir al lesionado Gayà. Con Lucho siempre ha estado cerca de cruzarse pero sus caminos no han confluido. Cuando Luis Enrique entrenó al Barça Cucu estaba en el Juvenil A y Barça B y cuando el asturiano era el seleccionador el maresmense estaba en la Sub-21.

Cucurella fue una de las estrellas de la final / EFE

Hoy sus caminos se cruzarán. Mientras el brillante PSG buscará consolidar su cetro europeo, el pragmático Cfelsea de Maresca buscará reivindicar el fútbol más reactivo. Hoy Cucurella no lo tendrá fácil para defender una banda izquierda del Chelsea en la que Doué y Hakimi se moverán con toda la malicia del mundo. Pero 'Cucu' siempre ha sabido crecerse ante los grandes retos. Cuando el Barça lo fichó del Espanyol pocos creían que aquel melenudo defensa tenía potencial suficiente para progresar hasta el primer equipo.

Marc Cucurella, con Morer y Lee, en el Cadete A del Barça / FCB

Los que han convivido con él saben que es un soldado de los que no quedan. Un gladiador que nunca falla y que se deja la piel con el mismo afán que defiende las bondades de su peculiar peinado. Cucurella nunca supera un examen por los pelos, lo suyo es desmelanarse cada día con un compromiso muy difícil de encontrar.

Pueden encontrar laterales más talentosos o con mayor potencial físico pero lo suyo es dar el dos mil por mil de sus posibilidades.

Los que le han seguido durante todo el curso advierten que una temporada tan larga pasa factura a un jugador que necesita exprimir todo su fútbol para rendir pero lo suyo es una revolución constante. Que Valverde no lo supiera valorar en el Barça no lo frenó, que en el Eibar contaran con él más arriba no le hizo perder la perspectiva, lo suyo es competir y competir hasta el límite buscando un techo imposible de limitar.

Marc Cucurella tiene mucha competencia, pero es el elegido para el lateral izquierdo / JAVI FERRÁNDIZ

El Barça tenía a un nuevo Puyol disfrazado de lateral izquierdo pero entre tanto talento no supo apreciar a un currante que dignifica la profesión de futbolista. Si en Nueva Jersey se corona con el Chelsea su mensaje a los actuales alumnos de La Masia será de nuevo más que necesario.

Para jugar en el Barça hay que ser muy bueno pero no solo triunfan los privilegiados que poseen un talento natural, los currantes como Cucu también tienen su sitio. Marc Casadó es otro ejemplo de esta estirpe de futbolistas que representa Cucurella a las mil maravillas. Los virtuosos y los 'Puyols' o 'Cucus' se retroalimentan. Suerte Marc y si algún día vuelves al Barça sería bonito cerrar de manera feliz una historia que en tu caso ha sido más enrevesada de lo que se podía esperar.