El desliz de Tebas enciende al madridismo: "Estoy seguro de que vamos a tener… el Barça va a tener muchos éxitos"

El acto de toma de posesión de Joan Laporta para el mandato 2026-2031, celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, debía ser una jornada de formalidad y reconciliación entre el FC Barcelona y LaLiga.

Sin embargo, una frase de Javier Tebas: "Estoy seguro de que vamos a tener… el Barça va a tener muchos éxitos" terminó convirtiéndose en el epicentro de una controversia inesperada.

El comentario, pronunciado mientras el presidente de LaLiga felicitaba a Laporta por su victoria electoral y destacaba el impacto del futuro Spotify Camp Nou, fue recibido con recelo por parte del madridismo, que lo interpretó como un gesto de parcialidad hacia el club blaugrana.

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Reacciones encendidas en el entorno del Real Madrid

Sectores del madridismo, especialmente en redes y tertulias deportivas, consideraron que la frase de Tebas traspasaba la frontera de la neutralidad institucional.

El presidente de LaLiga, que ya había reconocido "momentos de tensión" con el Barça en los últimos años, fue acusado de favorecer públicamente al club catalán en un contexto de rivalidad histórica y de disputas recientes entre LaLiga y el Real Madrid.

El malestar se amplificó por la referencia velada que Laporta deslizó más tarde hacia el club blanco, al afirmar que "en otros ámbitos están muy nerviosos" y mencionar "conferencias esperpénticas", en alusión a la última aparición pública de Florentino Pérez. La combinación de ambos mensajes alimentó la percepción de un clima institucional desequilibrado.

Laporta aprovecha el gesto para reforzar su discurso

Lejos de esquivar la polémica, Laporta recogió el comentario de Tebas como un aval al proyecto blaugrana. Agradeció públicamente su presencia y reivindicó que el Barça seguirá siendo un "colaborador leal" de LaLiga.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, junto a Joan Laporta en la toma de posesión. / FCB / Europa Press

El presidente blaugrana insistió en que el club vive un momento de estabilidad y que dispone de un equipo "muy consistente y con mucho recorrido", reforzando la idea de hegemonía en la competición.

El guiño de Tebas, voluntario o no, terminó encajando en el relato de fortaleza institucional que Laporta quiso proyectar.

Un acercamiento que reabre viejos debates

La jornada, que debía simbolizar un acercamiento institucional entre Barça y LaLiga, terminó reavivando el debate sobre la imparcialidad de la patronal en la gestión del fútbol español.

Mientras Tebas defendía que ambas entidades han encontrado "puntos de entendimiento" tras años de desencuentros, su frase sobre los "muchos éxitos" del Barça se convirtió en munición para quienes cuestionan su relación con el club catalán.

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El episodio deja en evidencia que cualquier gesto, palabra o matiz en el triángulo Barça-LaLiga-Real Madrid puede desencadenar una tormenta mediática en cuestión de minutos.