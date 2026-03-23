FC BARCELONA
Desestimada la reclamación de 3 millones de un agente al Barça por el fichaje de Koundé
Un juzgado de Barcelona rechaza la demanda de Isaac Tutumlu contra el club azulgrana, al no demostrarse la aceptación de su participación en el traspaso de Kounde, en el que el Barça invirtió más de 50 millones de euros
EFE
La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha desestimado la demanda por 3 millones de euros presentada por el agente FIFA Isaac Tutumlu contra el FC Barcelona por su presunta participación en el traspaso de Jules Kounde en 2022.
Tutumlu reclama al club azulgrana esa cantidad por su intermediación en el traspaso del internacional francés del Sevilla al Barça en julio de 2022, al entender que jugó un papel esencial en las negociaciones sin que su trabajo fuera remunerado.
Según el representante, que ya había intermediado en la cesión del entonces también jugador del Sevilla Luuk de Jong al Barcelona en el verano de 2021, su intervención en el fichaje de Kounde por parte de la entidad azugrana, que pagó 50 millones fijos más 5 más en variables, evitó que finalmente recalase en el Chelsea, que también estaba interesado en hacerse con sus servicios.
En su demanda, Tutumlu aportó correos y conversaciones de Whatsapp con Ramon Planes, entonces secretario técnico del Barça; Mateu Alemany, director de fútbol de la entidad azulgrana; Ramón Rodríguez 'Monchi', director del Sevilla; Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, e incluso con el propio Joan Laporta, presidente del club catalán.
Sin embargo, la sentencia, adelantada por 'El Periódico de Catalunya', cree que no ha quedado demostrado que existiera "una aceptación tácita o consentimiento tácito por parte del club demandado" en cuanto a la intervención de Isaac Tutumlu en la operación, y por eso ha desestimado la demanda.
El agente FIFA ha confirmado a EFE que apelará el fallo, pues considera que el mismo ha obviado las pruebas aportadas -las comunicaciones con los implicados que supuestamente demuestran su intervención en el fichaje- y que las contradicciones en las que, según él, habrían incurrido algunos de los testigos presentados por el Barça.
- Barcelona - Rayo Vallecano: resumen, resultado y highlights de LaLiga EA Sports
- Real Madrid - Atlético de Madrid: resumen, resultado y goles de Liga EA Sports
- El lío que Deco quería evitar en la portería del Barça: el dilema de fichar a Remiro
- ¡El CTA se carga a Pulido Santana tras sus declaraciones sobre Real Madrid TV!
- Piernas frescas para LaLiga
- Cubarsí vuelve a llamar la atención: líder silencioso del Barça con 19 años y otra vez a su mejor nivel
- Histórico Pep Guardiola en el Manchester City: título número 40 en su carrera como entrenador y cierra brecha con Sir Alex Ferguson
- El 1x1 del Barça contra el Rayo Vallecano al descanso