Desesperación en Leipzig por Dani Olmo

El RB Leipzig empieza a desesperarse viendo que no llega el momento de consumar el traspaso de Dani Olmo. El club dio la palabra al futbolista que no pondría obstáculos a su salida por 60 mlllones de euros. Esta cláusula se terminó el sábado, pero el Leipzig no subirá el precio para mantener su compromiso.

La sorpresa para el RB Leipzig es que todavía no haya llegado algún club con el dinero. El motivo es que el deseo del futbolista es vestir la camiseta del FC Barcelona y el club blaugrana aún no puede afrontar el fichaje hasta que llegue a la norma del 1:1 en fair play financiero, algo que podría producirse esta semana.

El diario 'Bild' llega a comentar que el Leipzig se encuentra "al filo de la navaja" ya que sustituir a Dani Olmo es su gran prioridad. Se quedan sin su '10' de referencia y los días van pasando a medida que se acerca el inicio de temporada.

Esta desesperación del Leipzig puede jugar a favor del Barça para afrontar el pago de los 60 millones de una manera más cómoda para sus arcas.

Es decir, el FC Barcelona puede presentar, por ejemplo, una propuesta de 50 millones de euros y llegar a superar incluso los 60 a través de objetivos, como títulos conseguidos por el club o cifras personales del futbolista en forma de minutos o goles.

En cualquier caso, el Barça tampoco se puede dormir demasiado ya que Olmo tiene otras ofertas y podría cansarse de esperar a medida que el inicio de las grandes Ligas se aproxima.

Dani Olmo es un ídolo en Leipzig / EFE

Su gran mercado es la Premier League. El Manchester United lo incorporaría si pudiera de manera automática. El Chelsea o el Manchester City, club del que estuvo muy cerca el verano pasado, también van locos por el futbolista. Sin embargo, Olmo está aguantando confiando en que sea el Barça el club que dé el paso al frente.

Su acuerdo con el FC Barcelona no sería un problema ya que desde hace tiempo se han iniciado las conversaciones. Deco es un enamorado del juego de Dani Olmo y lo considera ideal por su versatilidad.

Su teoría radica en que por 60 millones ficha a un jugador que puede jugarle en cuatro posiciones: en las dos bandas, de media punta o de falso '9'. Es decir, Olmo es un jugador total, bajo su punto de vista.

La delantera de la Roja con 'Lewy'

Este fichaje no sería ni mucho menos una barrera para que llegara el otro gran objetivo: Nico Williams. El presidente Joan Laporta quiere dar un golpe mediático para contrarrestar el efecto Mbappé en el Real Madrid y contratar a un futbolista de impacto mundial, como se vio en la última Eurocopa.

El Barça podría contar con la delantera que maravilló en la Eurocopa con Nico, Dani Olmo y Lamine Yamal, con el puesto de delantero centro para Lewandowski. Además, la competencia sería alta. Gündogan, Pedri o Fermín pelearán por el puesto o jugarían más retrasados en la medular, mientras que en el banquillo quedarían balas como Ferran Torres o Raphinha, en caso de que el brasileño no sea traspasado.

Eso sin contar que a finales de año, Hansi Flick recuperará a un jugador diferencial como es Gavi. El de Los Palacios está evolucionando positivamente de su lesión de rodilla y las perspectivas son optimistas para que se vuelva a ver el Gavi de siempre.