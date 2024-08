"Es muy desequilibrante": la alternativa para el extremo izquierdo del Barça está en casa

Dani Rodríguez apura sus vacaciones tras la victoria en el europeo sub19. El canterano, la gran sensación de la Youth League del Barça la temporada pasada, es una de las grandes perlas de la cantera que Flick aún no ha podido ver de cerca. La celebración del Europeo durante la pretemporada del primer equipo han impedido que pueda estar a las órdenes del alemán.

Su perfil, además, es particularmente interesante en un momento donde el club trata de incorporar un extremo izquierdo. A la espera de ver qué ocurre finalmente con Nico Williams, Dani Rodríguez es uno de los proyectos más ilusionante de la cantera para esta posición. El extremo ya sabe lo que es debutar con el primer equipo; lo hizo en un amistoso ante el Vissel Kobe en junio de 2023.

Con solo 18 años esta temporada se espera que sea una pieza clave en el filial y no es descartable que Flick le dé alguna oportunidad. Rodríguez destaca sobre todo por su desequilibrio en el uno contra uno. Su explosividad en los primeros metros y habilidad lo convierten en uno de esos perfiles difíciles de encontrar. Lo ha demostrado en el reciente Europeo sub'19, pero también desde que llegó al Barça.

No le resultó sencillo al club azulgrana fichar a un futbolista de la Real Sociedad. Lo recordaba a SPORT hace unos meses Jordi Roura, el que fuera coordinador del fútbol base blaugrana. "Fichar jugadores vascos es muy complicado pero hay que ser muy rápido y decidido. Nuestro 'scouter' en Euskadi nos avisó de un gran talento de la Real y decidí viajar a San Sebastián".

Dani Rodríguez, un futbolista con velocidad y desequilibrio / FCB

Una vez allí, Roura se encontró con una dificultad añadida. "Fue un día con un temporal de lluvia y viento tremendo y me llevé la sorpresa de que aquel día Dani no era titular. Alguien supo que yo iba a verlo y decidieron que jugara solo el último cuarto de hora". Unos minutos en los que pudo comprobar que tenía las cualidades que le habían prometido. "Vi a un jugador pequeño, pero muy potente con mucha calidad en la zurda, aquel día ya me gustó su capacidad para desequilibrar".

El Barça logró convencer a los padres y el futbolista se incorporó al Cadete A. Una etapa en la que no tardó en convertirse en uno de los jugadores más destacados del equipo. En su primera temporada empezó jugado de interior a pierna cambiada para luego ir evolucionando a la posición de extremo. El que fue su entrenador en el Juvenil B, Iban Cuadrado lo recuerda como un futbolista de esos que marcan diferencias. "Lo pude disfrutar poco tiempo, pero el suficiente para comprobar que es un jugador muy desequilibrante. Tiene mucho talento y lo que le hace especial es su velocidad y el arranque potente que le permite ganar tiempo para decidir bien".

Este verano el futbolista apostó por el Barça, en un momento donde terminaba contrato y tenía ofertas importantes encima de la mesa de equipos como la Real o el Athletic. El club se aseguró una alternativa para el extremo izquierdo de mucho nivel en la casa. Habrá que ver ahora si Flick lo incorpora a alguna sesión del primer equipo cuando termine sus vacaciones.