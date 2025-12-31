Los deseos de Joan Laporta para el 2026: "Que sigamos jugando bien y ganando títulos"

Este miércoles finaliza el año 2025, un año que ha sido muy bueno para el Barça. El equipo de Hansi Flick lo empezó ganando la Supercopa de España en Arabia Saudí contra el Real Madrid. En abril, ganó también la Copa del Rey, en Sevilla y ante el mismo rival. Más tarde, completó el triplete nacional alzando la Liga. A los éxitos deportivos del primer equipo de fútbol, que se quedó a pocos minutos de volver a una final de Champions, se une la alegría de haber regresado al Spotify Camp Nou. Fue el 22 de noviembre pasado con goleada ante el Athletic (4-0).

La buena trayectoria del equipo de Hansi Flick ha devuelto la alegría al barcelonismo, que ve como el grupo sigue con la misma dinámica de la temporada pasada, acabando el año como líder de la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre un Real Madrid con muchas dudas a pesar de la llegada de Xabi Alonso a su banquillo. Por ello, el primer deseo del presidente del FC Barcelona para el nuevo año es que los éxitos tengan continuidad y el club azulgrana siga ganando. “Al nuevo año le pido que durante esta temporada sigamos jugando bien y ganemos más títulos para que los culés de todo el mundo sean felices”. Es el primer deseo en SPORT de Laporta, que podría ver como se empieza cumplir muy pronto, enero con la disputa de la Supercopa.

Las elecciones

El 2026 es año electoral en el FC Barcelona. El presidente y su junta directiva acaban mandato y a finales de enero deben decidir cuando convocan las elecciones. Todo indica que serán a finales de marzo o inicios de abril. Laporta siempre ha dicho que serán cuando menos influya en el devenir de la temporada del primer equipo de fútbol. El presidente ya ha dejado bien claro que volverá a optar al cargo, pues quiere acabar el trabajo ya iniciado en las próximas cinco temporadas. Además de Laporta, han confirmado que se presentarán a las elecciones otros tres socios más del Barça: Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria. Habrá que ver, pendientes de la decisión de Joan Camprubí Montal, si algún otro decide dar el paso. Precisamente con las elecciones está relacionado el segundo deseo de Laporta para este 2026: “Espero que las elecciones a la presidencia del FC Barcelona sean una fiesta de la democracia con una gran participación de los socios y las socias del Barça”.

Y un tercer deseo de Joan Laporta para este 2026 que se inicia esta semana. En esta ocasión ya no solamente en clave Barça, más pensando en todo el mundo, pero también en las lesiones que siempre azotan a los deportistas. “Paz y solidaridad en todo el mundo y salud para todo el mundo”.