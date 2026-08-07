El deseo de Rodri en la negociación con el Barça

Rodri desconecta en Ibiza junto a su familia a la espera del desenlace final de las negociaciones por su fichaje. El centrocampista ha dejado en manos de su representante una negociación ya bastante avanzada ya que el Barça conocía de antemano las condiciones del jugador para firmar y por dónde podía ir la negociación con el Manchester City. Al dar el OK el futbolista al club blaugrana, se activó ya toda la documentación con el acuerdo con el futbolista y se ha lanzado una oferta al Manchester City.

Rodri ha pedido que la operación se cierre en el menor tiempo posible porque su objetivo es incorporarse a la disciplina blaugrana ya el próximo 12 de agosto con todos los internacionales. El mejor jugador del Mundial no quiere perder tiempo en su adaptación al Barça y espera que los dos clubs lleguen a un acuerdo rápido porque las diferencias no son grandes.

Rodri ya ha expresado al Manchester City su deseo de jugar en el equipo blaugrana esta temporada y es un futbolista querido y con gran ascendencia dentro del club porque se lo ha ganado a base de profesionalismo. El City le va a facilitar la salida aunque defendiendo sus intereses por un precio que considera ajustado.

Rodri viajaría directamente de Ibiza a Barcelona en el caso de que todo se desarrolle rápido y también querría despedirse de la afición y de los empleados del Manchester City cuando tenga la oportunidad. Físicamente está bien y recuperado prácticamente de la pequeña operación que tuvo en la espalda, aunque necesitará rodaje al igual que sus compañeros internacionales para volver a los terrenos de juego en plenitud. Cree que va a estar a tono para una temporada de máxima exigencia.

El futbolista siempre tuvo claro que la mejor opción deportiva para continuar con su carrera deportiva era el Barça a pesar del interés que demostró el Madrid. Finalmente, no hubo acuerdo con los blancos y Rodri dio órdenes a su agente para que comunicara que estaba disponible para fichar por el club blaugrana. El Barça no se lo ha pensado dos veces y ha ido a por él asumiendo las condiciones económicas que deseaba el futbolista.

Rodri tiene garantías de que podrá ser inscrito con total normalidad para la Liga, aunque es probable que no pueda debutar hasta septiembre ya que todos los internacionales llegan muy justos de forma y Hansi Flick nunca asume riesgos.