El deseo de Pablo Torre con el Barça: "Ojalá poder volver en un futuro"

Pablo Torre tuvo una salida complicada del FC Barcelona. Una entrevista a SPORT antes de terminar la pasada temporada desvelaba públicamente el descontento del futbolista con los pocos minutos que le había dado Hansi Flick. El paso siguiente fue su marcha. El centrocampista cántabro se marchó por 5 temporadas más una sexta opcional y 5 millones de euros al Real Mallorca, donde tampoco lo está teniendo fácil, aunque la llegada de Martín Demichelis al banquillo le está permitiendo sacar, por fin, su fútbol. La dirección deportiva del club azulgrana entendió su adiós como inevitable, pero se apresuró a tener un control sobre el jugador, conscientes de que la vida da muchas vueltas. El Barça se quedó un 50 por ciento de los derechos de Pablo Torre y una opción de compra de 10 millones en su primer año de 'bermellón', ampliables a 12 si la decisión de 'repescarlo' era en el segundo.

Pablo Torre se fue disgustado del Barça por su falta de protagonismo con el técnico alemán, pero muy agradecido por la experiencia de haber jugado con los mejores. Nunca habló mal de la entidad y consiguió hacer en el vestuario un fuerte grupo de amigos con los que todavía mantiene contacto. También le quedó una 'espinita clavada' de no haber triunfado como azulgrana y el deseo de volver algún día para demostrar quie tiene cabida en un gran equipo, de los que aspiran a todo. Con solo 23 años, está lógicamente a tiempo de conseguirlo.

Un deseo que no tuvo reparos en verbalizar en una entrevista al 'Tu diràs' de RAC1 a la conclusión de la victoria del Mallorca sobre el Real Madrid. Ya en ese momento expresó su ilusión de que el triunfo por 2-1, además de dar mucho aire a los baleares, le sirviera al Barça (que todavía no había jugado por la noche en el Metropolitano) para ampliar su ventaja sobre los blancos.

"Echo de menos a muchos compañeros del Barça"

Y cuándo fue preguntado por su etapa en el Barça, el de Soto de la Marina reconoció que “es un sueño lo que he vivido ahí. Llegas joven, ves a los compañeros que he tenido y cuando me he ido puedo decir que muchos son amigos, todavía sigo hablando con ellos. La verdad que a muchos les echo de menos, pero al final es la vida, les deseo lo mejor y ojalá poder volver en un futuro”.

Mallorca - Espanyol | El gol de Pablo Torre / LALIGA

Obviamente, su foco está puesto ahora mismo en el Mallorca y el objetivo de la permanencia, pero Pablo Torre no se olvida del Barça, el club que le permitió dar el salto a la máxima categoría y vivir momentos inolvidables. Por eso, se reiteró: “Mi objetivo tiene que ser este año ayudar lo máximo que pueda, conseguir evidentemente la salvación, pero bueno, ojalá en un futuro pueda jugar aquí increíble en el Mallorca y por qué no volver al Barça, evidentemente”.

Protagonista con Demichelis

Jagoba Arrasate fue uno de los valedores del fichaje de Pablo Torre por el Mallorca y su interés, un motivo importante para el futbolista a la hora de decantarse por los de Son Moix entre las múltiples propuestas. Pero el exentrenador 'bermellón' no logró sacarle todo su jugo. Algo que sí está consiguiendo Martin Demichelis, su sustituto, con quien el cántabro tiene un papel protagonista.

“Ha sido una temporada difícil, pero ahora con Martín muy bien. Me está dando confianza, protagonismo, y estoy muy feliz de poder ayudar al equipo y de sentirme importante”, explicó un Pablo Torre que vuelve a brillar y tiene un claro objetivo de futuro.