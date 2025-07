El deseo de Lamine Yamal por su 18º cumpleaños: "Quiero traer la Champions a casa"

Lamine Yamal es un chico especial. Cuando debutó con 16, ya dejó señales de que lo que se venía no era rutinario. Era otra cosa. No le ha pesado la edad y menos los nervios. Con 17 años y apenas uno en la élite, ha dejado una temporada de récord, de consolidación. Y siendo menor de edad. Ahora con 18, sueña lo que todo futbolista, e incluso leyendas retiradas, han querido durante toda su carrera (y muchos no han podido lograr): una Champions y un Mundial.

¿Cómo le vas a decir a Lamine que no sueñe en grande? El futbolista de la Masía está de dulce y le sale todo. Lamine Yamal ha batido un total impresionante de al menos 17 récords con el FC Barcelona, a los que se suman varios hitos internacionales, superando ampliamente la treintena de registros históricos. El de Mataró no solo ha sido el más joven en casi todo, sino que ha marcado varias primeras veces y se abre camino hacia más hitos de la historia del club.

La pasada temporada sumó 18 goles y 25 asistencias que sirvieron para ganar Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, todos ellos ante el Real Madrid y siendo siempre decisivo. Premiado con el Golden Boy y el Trofeo Kopa, la duda no es si ganará el Balón de Oro, sino que cuándo lo hará.

Su descaro va más allá del césped. Ahora, con 18, es momento de pedir un deseo. "Con los 18 años pido conseguir todo lo que hemos tenido con 16 y 17, con el título que nos falta (Champions) y el Mundial también. Mundial y Champions es lo que me falta. Mi mentalidad me dice que debo ir a ganar", dice Lamine en un video publicado por el FC Barcelona.

Lamine lo quiere todo con el Barça

Ganar, ganar y ganar. Es la palabra que resuena en la cabeza de Lamine, que quiere jugar en el Barça toda la vida. En mayo, el FC Barcelona hizo oficial su renovación, vinculándolo al club hasta el 30 de junio de 2031. Esto significa que, desde que entre en vigor al cumplir 18 años, Lamine permanecerá como azulgrana durante seis temporadas completas, hasta los 23 años .

"No tengo en mente pensar que me quedan muchos años, quiero ganarlo ahora. Lo intentaré y lo daré todo para hacerlo. Solamente decirle a los culés que estaremos allí, lucharemos, seguro que volverá a casa la Champions y por el Mundial también", comentaba el jugador del Barça.

Intentará cumplir su promesa estrenando, además, nuevo dorsal, el número 10 que deja vacante su amigo Ansu Fati tras marcharse al Mónaco. Fue el propio Lamine Yamal quien, publicando imágenes de Maradona, Ronaldinho y Messi con esa camiseta en el Barça, avanzó la decisión tomada por el club en una nueva muestra de que la apuesta por el genio de Rocafonda es total y que el futuro pasa por él.