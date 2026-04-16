El deseo de Hansi Flick para la plantilla del Barça de la próxima temporada

Tras la eliminación de la Champions, el Barça encara el tramo final de la temporada, donde ya empiezan a moverse fichas para planificar el próximo curso. Aunque aún quedan siete jornadas de liga por disputar, los azulgranas, a nueve puntos del Real Madrid, lo tienen todo bien encarrilado para revalidar el título. Paralelamente, en la direccción deportiva no cesan las reuniones para dibujar el futuro de la plantilla, y una de las más recientes giró alrededor de uno de los grandes artífices del proyecto: Hansi Flick.

Según explicaron en el programa 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio, Flick, pese a la decepción europea, sigue encantado con la plantilla y con su vida en Barcelona. El propio técnico lo ha manifestado en múltiples ocasiones: le apasiona todo lo que rodea al club, tanto dentro como fuera. Está especialmente motivado con el talento joven, con los chicos de La Masia y con el potencial de un Barça Atlètic al que sigue muy de cerca.

El equilibrio que exige Flick

Sin embargo, pese a ese "enamoramiento" de sus 'niños', el técnico alemán echa de menos un equilibrio clave: compensar el grupo con perfiles que ejerzan un liderazgo real en una franja de edad específica, entre los 26 y 28 años. Flick considera que tiene un equipo con mucho futuro y a un veterano de referencia como Lewandowski, pero siente que falta ese "puente" generacional. Los jugadores que ahora mismo están en esa etapa intermedia no terminan de dar el paso al frente que él exige. Con el mercado en el horizonte, Hansi Flick lo tiene claro: los refuerzos que lleguen deben llevar intrínseco ese carácter de líder para dar, de una vez por todas, el salto competitivo definitivo.

Flick, con varios jugadores durante la vuelta de cuartos de Champions ante el Atlético / Juanjo Martín / EFE

Renovación a la vista

Otro de los temas calientes que se abordaron en el programa es la renovación del técnico. Hace apenas unos días, Pini Zahavi, agente del alemán (que actualmente tiene contrato hasta 2027), estuvo en Barcelona. Durante las reuniones, se pactó verbalmente ampliar su vinculación por un año más, es decir, hasta 2028. Este es el deseo expreso de Flick, por lo que todo apunta a que, una vez resuelta la Liga, se estampará la firma definitiva. Las conversaciones, además, se produjeron antes de la eliminación de la Champions, lo que demuestra que la voluntad era firme, independientemente de los títulos.

De este modo, la continuidad de Flick parece garantizada, aunque el futuro inmediato queda ahora a expensas de la gestión de la plantilla y de los movimientos que se irán produciendo en las próximas semanas. Con la incógnita del banquillo prácticamente despejada, la dirección deportiva tiene aún muchas carpetas abiertas: el futuro de los cedidos Cancelo y Rashford, la situación de jugadores como Casadó, Christensen o Lewandowski, o el progreso de la 'operación Bastoni'. Todo ello sin olvidar la llegada de un '9', incorporación prioritaria tanto para el club como para el entrenador.