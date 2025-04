Descubrimos el curioso informe con el que el Barça fichó a Quique Costas

Los informes técnicos en el fútbol representan uno de los aspectos más desconocidos para los aficionados a este deporte.

En un mundo cada vez más profesionalizado y en el que los cuerpos técnicos actuales de los equipos de élite superan y en mucho a la cifra de jugadores, acceder a los informes que se realizan en los clubs sobre los rivales y los jugadores interesantes en el mercado es algo inalcanzable e inviable.

Son documentos que forman parte del trabajo interno confidencial y secreto de los clubs al que es imposible de acceder. El nivel de sofisticación del fútbol moderno nos invita a pensar en informes muy minuciosos y repletos de estadísticas y datos de todos los aspectos medibles.

Acceder a un informe actual es utópico pero el paso de los años hace más accesibles informes antiguos cuya confidencialidad han caducado. Son informes que retratan un fútbol distinto que no volverá.

En Sport hemos tenido acceso a un informe del año 1971 que fue clave para fichar a Quique Costas,un jugador de club magnífico del Barça de los 70 y un formador único en La Masia.

Otro día desglosaremos las virtudes inacabables del entrenador que pulió a genios como Xavi e Iniesta y dejó huella en la cantera por sus conocimientos y habilidad para formar cracks en lo humano y futbolístico.

Paco Rodri, en una visita reciente a la redacción de SPORT / T.C.

Hoy viajaremos a los inicios de la etapa de Quique Costas en el Barça, una persona que se estuvo vinculado profesionalmente al club blaugrana durante 43 años. Costas jugó en el primer equipo blaugrana entre 1971 y 1980 mientras que su vinculación con la cantera se prolongó hasta el 2013.

El informe inédito que hoy desvelamos lo escribió Paco Rodri, otra leyenda del Barça prácticamente olvidada que dedicó su vida a servir el club de su corazón con una pasión inigualable.

El informe de Paco Rodri de 1971 nos traslada aún Barça que quería dejar atrás el sombrío régimen franquista para explotar toda su potencia como un club único y distinto.

Quique Costas jugó entre 1971 y 1980 en el Barça / Josep Maria Montaña

Era un Barça que solo se podía alimentar de su cantera y tenía que acertar con los fichajes españoles ya que las fronteras estaban cerradas y no se permitían los fichajes de extranjeros.

Llama la atención que el informe realizado por Rodri de Quique Costas está basado en los partidos que el gallego jugó contra el Barça y los dos que disputó en tierras catalanas en los campos del Espanyol y el Sabadell. El presupuesto para viajes no debía alcanzar para más.

Se trata de un informe muy esquemático en el que se analiza al jugador en base a seis parámetros. Se juzga la condición física, las cualidades técnicas, la condición táctica y mental así como el carácter y las cualidades específicas.

Paco Rodri define a Costas como un especialista en marcajes,un jugador de equipo que sabe defender y rinde con regularidad.

Esta es la primera parte del informe que redactó Paco rodri sobre el entonces jugador del Celta quique Costas / FCB

El técnico que evaluó al entonces jugador del Celta destacaba que, aunque podía jugar de medio, su posición ideal era la de libre y que sus cualidades principales eran la velocidad en carrera, la potencia de salto, la resistencia general, el coraje, el chut y mucha potencia física importante. También se pondrá su buena orientación y situación táctica en el campo así como su carácter sacrificado, valiente y resolutivo.

Llama mucho la atención que una de las cuestiones a contestar en un informe-tipo es si el jugador en cuestión era o no pendenciero. Este no era un defecto de un Quique Costas que no se libraba de algunos aspectos mejora les. Rodri detallaba que no era un jugador preciso, que su nivel en los pases era irregular, le faltaba cintura y no tenía arranque.

Pese a ello, detalle muy significativo y meritorio de detectar entonces es que según Rodri, Costas "sabe mandar y además orienta". Rodri no solo clavó sus cualidades futbolísticas sino que se adelantó al futuro para adivinar el gran don de Quique Costas en su etapa posterior como formador.

Esta capacidad para mandar y orientar fue lo que le convirtió en el mejor entrenador de la historia del Barça B. El fichaje de Costas resultó un acierto ya que como futbolista cumplió con todas las exigencias de jugador de equipo y como formador fue uno de los grandes impulsores de La Masia como la academia más influyente y admirada del mundo.

Esta es la segunda parte del informe de Paco Rodri sobre Quique Costas en 1971 / FCB

Quique Costas se dejó la piel en el campo y fuera de él por un club en el que trabajó más de cuatro décadas de manera consecutiva. Su perfil discreto y alejado del ego le ha alejado de los focos pero el barcelonismo le debe un homenaje a un hombre que marcó la pauta de cómo comportarse dentro y fuera de los terrenos de juego.

Paco Rodri lo vio antes que nadie y en su caso el mérito fue entrever cualidades menos vistosas que fueron útiles para el Barça en el césped, el banquillo y los despachos. Si La Masia es la mejor cantera del mundo lo es en parte gracias a la aportación de un hombre que se dedicó a pulir y a mejorar a grandes joyas y que dejó una huella todavía muy viva en la cantera blaugrana.

Quique Costas y Pep Guardiola, dos leyendas del Barça / Valentí Enrich

El informe que recomendó fichar a Quique Costas es hoy accesible a todos los culés gracias a Sport. El cariño que se se ganó el gallego en sus cuatro décadas de entrega al Barça no se puede trasladar a estas líneas ya que es inmenso.