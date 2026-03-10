El descubridor de Hamza revela el secreto del ‘9’ del Barça: "Tiene algo"

El debut de Hamza Abdelkarim con el Juvenil A del FC Barcelona sigue generando expectación dentro y fuera del club. El delantero egipcio, que se estrenó oficialmente con gol ante el SD Huesca (2-2), ha recibido ahora el respaldo público de uno de los técnicos que mejor conoce su trayectoria: Osama Zaki, su descubridor y exentrenador en la cantera del Al Ahly SC.

En una entrevista concedida al medio árabe WinWin, Zaki analizó la primera aparición del joven delantero con la camiseta azulgrana y destacó que su actuación refleja el potencial que ya mostraba en Egipto. "Hamza tiene grandes habilidades técnicas y también cualidades personales distintivas, algo que quedó evidente en el gol que marcó contra el Huesca", explicó.

El atacante fue titular en el partido del Juvenil A azulgrana y permaneció sobre el terreno de juego hasta el minuto 73. Durante ese tiempo firmó un estreno muy completo: marcó su primer gol con el Barça y también provocó un penalti que finalmente no se transformó.

Según Zaki, una de las grandes virtudes del delantero es su manera de moverse dentro del área. "Hamza se mueve de forma peculiar dentro del área y sus saltos para cabecear parten muchas veces desde una posición estática. Es una ventaja que la mayoría de delanteros no tienen y supone una gran dificultad para los porteros", explicó el técnico egipcio.

Fortaleza mental

El exentrenador del jugador también quiso destacar su fortaleza mental durante las últimas semanas, marcadas por la espera para recibir el permiso de trabajo que retrasó su debut con el Barça. El futbolista tuvo que regresar temporalmente a Egipto para completar los trámites administrativos antes de poder incorporarse definitivamente al equipo.

"Hamza posee una estabilidad emocional extraordinaria. A pesar de la presión que vivió por la demora en los trámites de su fichaje por el Barcelona, no se vio afectado", señaló Zaki. El técnico subrayó además que la llegada del delantero al club azulgrana responde a un proceso de seguimiento deportivo. "El Barcelona no lo fichó por un favor ni por casualidad, sino siguiendo criterios importantes", añadió.

Zaki también recordó cómo era el carácter del futbolista cuando lo dirigía en las categorías inferiores del Al Ahly. Incluso en partidos de máxima exigencia, como los derbis frente al Zamalek SC, el delantero mostraba una personalidad poco habitual para su edad. "Cuando marcaba goles importantes no los celebraba con entusiasmo. Su carácter es tranquilo y no muestra grandes emociones", explicó.

El joven delantero egipcio juega actualmente en el Barça cedido por el Al Ahly hasta final de temporada. El acuerdo incluye una opción de compra cercana a los 1,5 millones de euros, además de 3 millones en variables vinculadas a su rendimiento.

Su debut con gol ha sido el primer paso de un proceso de adaptación que en el club azulgrana esperan que continúe creciendo durante los próximos meses en el fútbol formativo de La Masia. Con más de 1,90 de altura y perfil de delantero referencia —un rol poco habitual en la cantera azulgrana—, Abdelkarim se perfila como uno de los proyectos más singulares que han llegado recientemente al fútbol base del Barça.