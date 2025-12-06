Roony Bardghji: "No puedo describir la sensación de marcar mi primer gol"

El triunfo blaugrana en el Estadio de La Cartuja tenía muchos protagonistas a los que se le escapaba una sonrisa pero había tres futbolistas más felices de lo normal. Ferran Torres se marcó un 'hat-trick' espectacular, Bernal recordó al de antes de su lesión y Roony Bardghji se salió con una asistencia y su primera diana oficial con el Barça.

Tres goles y MVP

El primero en hablar tras el espectacular Betis-Barça fue el MVP del encuentro. Ferran Torres volvió a ser titular y lo celebró con un triplete fantástico. En declaraciones a Movistar +y con el balón del partido controlado para llevárselo a casa el de Torrent estaba muy feliz: "No todos los días se marca un hat-trick pero lo importante era ganar aquí, ante un rival directo, de los de arriba en la tabla".

Ferran Torrres celebra uno de sus tres goles al Betis / Valentí Enrich

Ferran Torres estaba muy satisfecho de como gestionó el Barça el gol inicial de Anthony: "Lo más importante es la reacción tempranera del equipo para remontar su gol inicial.". La temporada de ferran ya no es ninguna sorpresa y la confianza en su potencial es indudable: "Yo sabía que podía hacer esto, ser titular y aportar goles. Y vamos a por más.".

Sobre el cambio táctico de Flick situando a Lamine de mediapunta, Ferran valoró que su compañero puede jugar donde quiera: "Un jugador como Lamine se adapta a cualquier posición"

El retorno a una versión inesperada

Si Ferran transmitía orgullo y felicidad, la cara de Bernal en la entrevista en Movistar+ era la de un jugador que sabe que va por el buen camino y que sus minutos en Sevilla pueden ser un punto de inflexión: "Estas oportunidades me van bien para recuperar el nivel que mostré el año pasado. Hoy me he sentido muy cómodo."

Al de Berga le preguntaron por lo que significa competir con Pedri, De Jong o Casadó: "También tengo a Eric....Competir con ellos es un orgullo y nos llevamos muy bien". El centrocampista formado en la Masia se mostró prudente tras su recital en La Cartuja: "Aún falta. Ha sido un año complicado".

Marc Bernal volvió a su mejor nivel en Sevilla / Valentí Enrich

Bernal hablaba más por su expresión gestual que por sus palabras literales. En declaraciones al canal oficial del Barça en Youtube Bernal dio la razón a su técnico cuando envió un mensaje de optimismo tras la derrota contra el Chelsea: "Después del Chelsea hemos demostrado lo que decía el míster, sabíamos que si hacíamos las cosas bien nos iría bien".

Respecto al poder de reacción de este equipo, el canterano valora el poder de este Barça. "Hemos empezado perdiendo pero este año se nos da bien las remontadas. Tenemos que continuar así. Para el martes llegamos en buena dinámica, hay que seguir así en la Champions.".

El primer gol con el Barça

En los micrófonos de los medios del club Roony Bardghji habló con el corazón a las preguntas de Marc Brau: "Mi sensación hoy no la puedo describir, la de marcar mi primer gol en competición oficial. Y lo más importante era ganar en un campo difícil. Estoy muy feliz"

Roony marcó en el campo del Betis / Valentí Enrich

Cuestionado por su curiosa celebración con beso al escudo incluido el extremo sueco lo ha justificado así:" La gente sabe mi amor por este club y lo quería demostrar con la celebración para los aficionados".

Roony estaba eufórico y no sólo por su actuación personal: "Hemos entrenado muy bien y somos conscientes de la calidad que tenemos en la plantilla. La última victoria contra el Atlético fue importante y marcar hoy cinco goles no era nada fácil. Hay que continuar así". Que así sea.