Deschamps mantiene su confianza en Koundé... pero cuestiona el estilo del Barça

El seleccionador francés Didier Deschamps dio a conocer la lista de los 24 jugadores convocados para los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 en los que Francia se medirá a Ucrania y Azerbayán. Deschamps ha mantenido su confianza en el defensa del FC Barcelona Jules Koundé, a pesar de que el azulgrana no atraviesa su mejor momento de juego, así como en los madridistas Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga. Por contra, dos ausencias destacadas son las del también jugador del Real Madrid Aurelien Tchouamení y la del delantero del PSG Ousmane Dembélé, ambos lesionados.

Deschamps se lamentó por la baja de Dembélé. "La temporada pasada no tuvo lesiones, y ahora está sufriendo una racha de ellas. No contar con él no es bueno, pero no pienso echar leña al fuego: no me interesa la polémica; lo que queremos todos es que se recupere pronto". Sí que volvió a lamentar que el debate en torno al calendario y las lesiones de los jugadores sigue abierto pero no llegan las soluciones.

Protegió a Jules... cuestionando la línea de Flick

Pero también tuvo que responder sobre el defensa del Barça Jules Koundé, cuestionado tras sus últimas actuaciones con Francia y también con el Barça. En el caso de la selección gala, la prensa le echó en cara su actuación contra Islandia. La sorpresa llegó cuando Deschamps, para defender al futbolista, atribuyó sus errores al estilo de juego del Barça al que se tiene que adaptar cuando está a las órdenes de Hansi Flick.

"Tiene que ver con lo que hacen en el Barça, con una línea defensiva muy, muy adelantada independientemente del momento del partido o del marcador. Ahí (en esa jugada) él se alineó en un momento en que no debía. Pero antes de eso, está el caso de Upamecano que salió de una zona a la que no debía ir, y Eduardo (Camavinga) estaba mal posicionado. Y luego Jules tuvo ese reflejo", lo justificó.

La polémica por el 13-N

A Francia le quedan dos partidos para asegurar su plaza en el próximo Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El empate contra Islandia el pasado mes de octubre retrasó el sellado de su pasaporte, pero una victoria sobre Ucrania el próximo día 13 de noviembre en París convertiría en un amistoso con puntos en juego el último duelo del grupo, contra Azerbayán el 16 de noviembre en Bakú.

Con todo, hay polémica en torno a la fecha del 13-N porque se conmemorará el décimo aniversario de los atentados terroristas que sufrió París en 2015 a cargo del Estado Islámico y que afectaron al Stade de France en donde se disputaba un amistoso Francia-Alemania, la sala de conciertos Bataclan y varios bares y restaurantes con un balance de 130 personas fallecidas y más de 400 heridas. Los actos conmemorativos se extenderán entre el 7 y el 16 de noviembre.

"Es un tema delicado... En el fondo, creo que habría sido mejor evitar jugar el 13 de noviembre", reconoció Deschamps, "pero no depende de mí". Añadió que "no me siento con fuerzas para hablar de lo sucedido, simplemente por respeto a las familias que sufrieron y perdieron a sus seres queridos", aunque sí dejó claro que "este partido es importante para nosotros.