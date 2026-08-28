El Barça descartó el fichaje de Carlos Espí

El FC Barcelona permanecerá sin un delantero centro en plantilla al menos hasta enero. La imposibilidad de fichar a Julián Álvarez y la falta de un '9' de garantías en el mercado han provocado que Hansi Flick sitúe en esa demarcación a Raphinha, mientras que Gordon, Adeyemi o Dani Olmo también pueden jugar ahí. Deco, además de interesarse por la 'Araña', manejó varias opciones para la delantera durante el verano que no han fructificado, como la de Carlos Espí, que ha terminado en el Real Madrid.

La intención del Barça durante el verano era la de incorporar a Julián Álvarez y a otro delantero, de un perfil más rematador, para reemplazar a Lewandowski y Ferran Torres, autores de 39 goles entre los dos el curso pasado. Sin embargo, el Atlético de Madrid no ha cedido en las negociaciones, mientras que Deco y Flick, tras sondear el mercado, no han considerado oportuno firmar a un '9' de área.

"No estaban dispuestos a pagar 25 millones por un suplente"

Carlos Espí, que aterrizó en el Real Madrid para sustituir a Gonzalo, fue una de las opciones que estaban sobre la mesa. Sin embargo, el FC Barcelona descartó su incorporación, pues no estaban por la labor de ofrecer los 25 millones de euros de su cláusula. "Carlos Espí fue ofrecido al Barça, que lo considera un buen jugador. Lo rechazaron, entre otros motivos, porque no estaban dispuestos a pagar 25 millones de euros por alguien que no iba a ser titular", explicó Sique Rodríguez en el programa 'Què T'hi Jugues'.

El club catalán considera que Hamza Abdelkarim, quien no ha participado en los dos primeros encuentros ligueros, pese a estar convocado, es válido para esa función. "La apuesta es Hamza Abdelkarim. Ha costado 1,5 millones de euros, es muy joven y consideran que puede hacer la función de plan B, de delantero rematador. Una apuesta de 1,5 la puedes hacer; una de 25 es más arriesgada", señaló Sique Rodríguez.

El Real Madrid, necesitado de ese perfil tras la marcha de Gonzalo a la Premier, cerró el fichaje de Carlos Espí en una operación relámpago. El delantero valenciano, que ha tenido minutos como revulsivo en los dos primeros compromisos de los blancos en LaLiga, fue decisivo en el estreno contra el Espanyol. El exjugador del Levante marcó el gol de la victoria en el 90' tras salir al terreno de juego diez minutos antes.