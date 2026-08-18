Descartan la salida de Gavi al Manchester United

Días de mucho 'ruido' y rumores. Se acerca el final del mercado de fichajes y los clubes se mueven para intentar reforzar sus plantillas a última hora. Las direcciones deportivas y los representantes de los futbolistas se mueven para sondear opciones y ello conlleva que se publiquen informaciones de todo tipo.

En los últimos días, por ejemplo, desde Inglaterra se aseguró que el Manchester United, a petición de su entrenador Michael Carrick, estaba interesado en Gavi. Siempre según estas fuentes, el centrocampista del Barça, con contrato hasta 2030, gustaba mucho en Old Trafford y el club inglés había tanteado su incorporación de cara a la próxima temporada.

Fabrizio Romano, sin embargo, ha descartado la posibilidad de que el futbolista de Los Palacios y Villafranca se vaya del Barcelona. Gavi es muy feliz en el equipo de su vida y tanto la dirección deportiva de Deco como el cuerpo técnico de Hansi Flick también están más que satisfechos con su rendimiento y su aportación al grupo.

Fabrizio Romano, además, añade que en los próximos meses el entorno de Gavi y los responsables deportivos del Barça podrían empezar las negociaciones para su renovación. El palaciego aún tiene cuatro años de vínculo, pero ambas partes tratarán de pactar las condiciones para firmar un nuevo contrato. La salida nunca ha entrado en los planes de nadie.

El canterano, que tiene una extraordinaria relación con Hansi Flick, no podría estar más centrado en empezar de la mejor forma posible la temporada 2026/27. Es una pieza clave de la plantilla y apunta a ser uno de los capitanes. "Primeras semanas de trabajo y puesta a punto. ¡Os esperamos el miércoles en el Gamper!", publicó el futbolista hace unas horas en las redes sociales.

Cabe destacar también que el Manchester United ha pagado alrededor de 100 millones de euros para firmar a Andrey Santos (Pivote) y Youri Tielemans (centrocampista) este verano y reforzar su sala de máquinas. Según Romano, la prioridad de los 'red devils' en lo que resta de mercado es firmar a un lateral izquierdo. No se descarta que puedan llegar futbolistas en otras demarcaciones... pero solo si se trata de buenas oportunidades.